Meta lance l’application de messagerie Instagram Threads, défiant Twitter

L’application Threads est désormais disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store d’Apple et la boutique en ligne Google Play dans plus de 100 pays, a déclaré Meta dans un article de blog. Threads partage l’esthétique visuelle de Twitter en tant qu’application de messagerie sociale basée sur du texte dans laquelle les utilisateurs peuvent publier de courts messages que d’autres peuvent aimer, partager et commenter, selon des captures d’écran de Threads disponibles sur l’App Store d’Apple.

Mark Zuckerberg, PDG et co-fondateur de Meta, a annoncé mercredi le lancement de Threads, marquant la sortie officielle de la nouvelle application de messagerie textuelle du géant des réseaux sociaux. Threads représente la tentative de Meta de capturer la vague d’utilisateurs qui ont quitté Twitter au milieu de la propriété souvent imprévisible de Tesla et le PDG de SpaceX, Elon Musk.

Zuckerberg a déclaré que Threads avait franchi 5 millions d’inscriptions au cours des quatre premières heures.

La sortie officielle vient après Instagram libéré lundi une précommande de Threads sur l’App Store d’Apple, qui indiquait qu’à l’époque, l’application devait faire ses débuts le 6 juillet. De nombreux utilisateurs d’Instagram ont également récemment pu obtenir des invitations pour accéder à Threads depuis leurs comptes Instagram.

Bien que Threads soit lié à Instagram, les utilisateurs pouvant utiliser leurs noms d’utilisateur Instagram existants, le service de messagerie est une application distincte que les utilisateurs devront télécharger.

« Threads est l’endroit où les communautés se réunissent pour discuter de tout, des sujets qui vous intéressent aujourd’hui à ce qui sera tendance demain », a déclaré Instagram dans une description de Threads sur l’App Store d’Apple. « Quoi que ce soit qui vous intéresse, vous pouvez suivre et vous connecter directement avec vos créateurs préférés et d’autres qui aiment les mêmes choses – ou créer votre propre public fidèle pour partager vos idées, vos opinions et votre créativité avec le monde. »

Meta a déclaré dans le billet de blog que les flux individuels des utilisateurs sur la nouvelle application de messagerie comprendront des « fils » qui ont été publiés par d’autres utilisateurs qu’ils suivent, en plus du contenu recommandé partagé par des créateurs que les utilisateurs ne connaissent peut-être pas.

Les gens pourront publier des messages Threads contenant jusqu’à 500 caractères, et bien que l’application soit orientée vers le texte, les gens pourront également partager des liens, des photos et des vidéos pouvant durer jusqu’à 5 minutes. Les utilisateurs d’Instagram pourront également partager leurs publications Threads via la fonctionnalité d’histoire de l’application en plus de « toute autre plate-forme de votre choix », indique le blog.

Meta a déclaré avoir développé Threads « avec des outils pour permettre des conversations positives et productives », et les gens pourront gérer qui les mentionne ou leur répond dans l’application.

« Comme sur Instagram, vous pouvez ajouter des mots masqués pour filtrer les réponses à vos fils qui contiennent des mots spécifiques », indique le blog. « Vous pouvez vous désabonner, bloquer, restreindre ou signaler un profil sur Threads en appuyant sur le menu à trois points, et tous les comptes que vous avez bloqués sur Instagram seront automatiquement bloqués sur Threads. »