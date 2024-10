Meta lance des outils vidéo d’IA génératifs pour les annonceurs – BNN Bloomberg

(Bloomberg) — Meta Platforms Inc. déploie de nouveaux outils d’intelligence artificielle pour aider les annonceurs à créer et éditer des vidéos plus facilement, en cherchant à atteindre les utilisateurs de Facebook et d’Instagram qui passent plus de temps à regarder des vidéos.

Les nouvelles fonctionnalités, qui seront largement disponibles l’année prochaine, permettront aux annonceurs d’utiliser l’IA générative pour transformer des images statiques en publicités vidéo, a annoncé mardi la société. Les spécialistes du marketing pourront également modifier et ajuster automatiquement la taille des publicités vidéo.

Meta lance régulièrement de nouveaux outils d’IA pour les annonceurs. L’entreprise aide déjà les spécialistes du marketing à créer automatiquement du texte et des images pouvant apparaître dans les publicités, et utilise depuis longtemps l’intelligence artificielle pour aider les marques à trouver et cibler leurs clients idéaux. Le mois dernier, les annonceurs ont créé plus de 15 millions d’annonces à l’aide des outils d’IA générative de Meta, a indiqué la société.

Le géant des médias sociaux s’est fortement développé dans le domaine de la vidéo, car il cherche à augmenter le temps que les gens passent sur ses applications Facebook et Instagram, ce qui, à son tour, permet à l’entreprise de diffuser davantage de publicités.

Dans le cadre de ces efforts, Meta ajoute un nouveau flux vidéo à son application Facebook qui permettra aux utilisateurs de regarder des vidéos en mode plein écran. Le nouveau flux combinera des vidéos courtes appelées Reels, du contenu diffusé en direct et des vidéos plus longues.

Meta a dévoilé la semaine dernière un nouvel outil d’IA permettant de générer et d’éditer des vidéos à partir d’une invite de texte, conçu pour aider les utilisateurs à publier davantage de contenu vidéo sur ses sites. Les utilisateurs de Facebook et d’Instagram passent désormais 60 % de leur temps sur les applications à regarder du contenu vidéo, a indiqué la société.

©2024 Bloomberg LP