Meta lance de nouvelles fonctionnalités vidéo IA pour modifier les publicités sur Facebook et Instagram | Actualités technologiques

Meta a dévoilé de nouvelles capacités vidéo génératives d’IA qui peuvent être utilisées pour modifier les publicités sur des plateformes telles que Facebook et Instagram. La suite d’outils publicitaires de la société est en cours d’extension pour couvrir des fonctionnalités d’IA générative telles que l’expansion vidéo et l’animation d’images.

« Nous avons commencé à déployer ces nouvelles fonctionnalités et visons à les rendre plus largement disponibles d’ici le début de l’année prochaine », a déclaré Meta dans un article de blog le mercredi 8 octobre.

Avec Video Expansion, les annonceurs peuvent utiliser l’IA pour générer des pixels invisibles dans chaque image vidéo afin d’étendre le format de l’annonce vidéo. Les annonceurs peuvent également rendre une image statique de leurs publicités plus dynamique et plus attrayante en utilisant l’IA pour les animer. Par exemple, les annonceurs peuvent donner l’impression que les fraises autour d’un pot de confiture flottent grâce à la nouvelle fonctionnalité d’IA.

De plus, les annonceurs ont désormais la possibilité de télécharger l’image d’un influenceur en tant qu’« image de héros » dans une collection d’annonces sur Ads Manager. « L’annonce des collections aura ensuite un double en-tête d’annonces de partenariat aidant à impliquer davantage le public en exploitant l’authenticité du contenu du créateur », a déclaré Meta.

Le géant de la technologie a également annoncé le lancement d’un nouvel onglet Vidéos distinct sur Facebook permettant aux utilisateurs d’explorer les Reels, les flux en direct et d’autres vidéos plus longues. Les fonctionnalités d’IA existantes de Meta pour les annonceurs incluent la génération d’images et de textes complets.

Les entreprises technologiques semblent de plus en plus désireuses de laisser les annonceurs créer des publicités à l’aide de l’IA, Amazon lançant un nouvel outil publicitaire basé sur l’IA pour générer de courts clips vidéo basés sur des images de produits et TikTok expérimenterait apparemment des avatars générés par l’IA dans les publicités.

Pendant ce temps, Google chercherait à placer des annonces dans ses résumés de résultats de recherche générés par l’IA, appelés AI Overviews.