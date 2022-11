Meta Hit avec une amende de 275 millions de dollars pour les données Facebook supprimées

Meta a été surpris en train de ne pas respecter les règles de confidentialité européennes, ce qui a conduit le comité irlandais de protection des données à infliger au géant des médias sociaux une lourde amende.

La société mère de Facebook doit payer une amende de 265 millions d’euros (275 millions de dollars) et prendre un certain nombre de mesures correctives, a déclaré lundi le DPC irlandais dans un communiqué alors qu’il concluait une enquête d’un an et demi.

Le chien de garde a lancé une enquête sur Meta après avoir découvert qu’un ensemble de données rassemblées sur les données personnelles de Facebook avait été mis à disposition sur Internet. Après avoir examiné de près les outils Facebook Search, Facebook Messenger Contact Importer et Instagram Contact Importer, il a constaté que Meta ne respectait pas son obligation légale de s’assurer qu’elle protégeait les données par conception et par défaut.

Il incombe au chien de garde irlandais de la confidentialité de s’assurer que Meta respecte le règlement général européen sur la protection des données (GDPR), qui est entré en vigueur en 2018, car comme de nombreux autres géants de la technologie de la Silicon Valley, Meta a choisi de fonder son siège européen dans le pays. Le RGPD offre aux internautes européens certaines des protections de la vie privée les plus solides au monde. S’il y a des failles de sécurité ou si ces données sont conservées plus longtemps que nécessaire, les entreprises peuvent avoir de gros problèmes.

Ce n’est pas le premier contact de l’entreprise avec la loi. En septembre 2021, le DPC a infligé une amende à Meta parce que son service de messagerie WhatsApp n’avait pas correctement expliqué aux utilisateurs comment il utilisait leurs données. Il existe plusieurs autres domaines des pratiques de confidentialité historiques de Meta que le DPC explore également actuellement. Mais pour l’instant, l’entreprise doit faire face à la grosse amende de cette semaine.

“La protection de la confidentialité et de la sécurité des données des personnes est fondamentale pour le fonctionnement de notre entreprise”, a déclaré un porte-parole de Meta dans un communiqué. Il a ajouté que la société s’était conformée à l’enquête du DPC et avait apporté des modifications à la plate-forme dans l’intervalle pour empêcher le grattage des données, y compris les numéros de téléphone.

“Le grattage de données non autorisé est inacceptable”, a-t-il déclaré, ajoutant que Meta examinait attentivement la décision du DPC.