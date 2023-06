Meta frappe Elon Musk alors qu’il révèle son rival sur Twitter

Meta est prêt à introduire une nouvelle application autonome en réponse à Twitter. L’application, dont le nom de code interne est Project 92, sera lancée via Instagram. L’application à venir a été présentée lors d’une réunion à l’échelle de l’entreprise dirigée par le chef de produit de Meta, Chris Cox, qui a qualifié le projet de « notre réponse à Twitter ». Le bord signalé. Le nom public de l’application peut être Threads.

La nouvelle application permettra aux utilisateurs d’emporter leurs comptes et abonnés avec eux vers d’autres applications prenant en charge ActivityPub, y compris Mastodon. Meta a testé la nouvelle application avec des célébrités et des influenceurs et a donné aux employés un aperçu cette semaine.

« Nous avons entendu des créateurs et des personnalités publiques qui souhaitent avoir une plate-forme gérée sainement, sur laquelle ils pensent pouvoir faire confiance et sur laquelle ils peuvent compter pour la distribution », a déclaré M. Cox, dans une référence apparente au gestion de Twitter sous Elon Musk.

Il a déclaré que l’objectif de l’entreprise pour l’application était « la sécurité, la facilité d’utilisation, la fiabilité » et de s’assurer que les créateurs disposent d’un « endroit stable pour développer et développer leur audience ».

M. Cox aurait déclaré que Meta était en discussion avec Oprah Winfrey, qui compte plus de 42 millions d’abonnés sur Twitter, et le Dalaï Lama, qui compte près de 19 millions d’utilisateurs potentiels, ajoutant que le codage de l’application avait commencé en janvier et qu’il serait être mis à disposition « dès que possible ».

Les captures d’écran de l’application acquise par The Verge montrent une application mobile avec une apparence similaire à Twitter, avec des utilisateurs vérifiés, des boutons comme et partager et une option de messagerie.

Le patron de Twitter, Elon Musk, a également réagi aux projets de Meta de lancer le projet 92. Il a écrit : « Zuck my tongue », il a tweeté en réponse à un lien signalant que Meta avait essayé d’obtenir le Dalia Lama.