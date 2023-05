Meta frappé d’une amende record par le régulateur irlandais pour les transferts de données aux États-Unis

La société mère de Facebook, Meta, a été frappée d’une amende record de 1,2 milliard d’euros (1,75 milliard de dollars canadiens) par son principal organisme de réglementation de la protection de la vie privée de l’Union européenne pour son traitement des informations des utilisateurs et a reçu cinq mois pour arrêter de transférer les données des utilisateurs aux États-Unis.

L’amende infligée par l’Irlande Commissaire à la protection des données (DPC), est intervenu après que Meta a continué à transférer des données au-delà d’une décision de justice de l’UE de 2020 qui a invalidé un pacte de transfert de données UE-États-Unis. Elle dépasse la précédente amende record de 746 millions d’euros (1,09 milliard de dollars canadiens) infligée par le Luxembourg à Amazon.com Inc en 2021.

La bataille sur l’endroit où Facebook de Meta stocke ses données a commencé il y a dix ans après que le militant autrichien de la protection de la vie privée Max Schrems a intenté une action en justice contre le risque d’espionnage américain à la lumière des révélations de l’ancien sous-traitant de l’Agence américaine de sécurité nationale Edward Snowden.

« Imparfait, injustifié »

« Cette décision est imparfaite, injustifiée et crée un dangereux précédent pour les innombrables autres entreprises transférant des données entre l’UE et les États-Unis », a déclaré Nick Clegg, président des affaires mondiales de Meta, et directeur juridique Jennifer Newstead dans un communiqué.

Le géant des médias sociaux a réitéré qu’il s’attendait à ce qu’un nouveau pacte facilitant le transfert sécurisé des données personnelles des citoyens de l’UE vers les États-Unis soit pleinement mis en œuvre avant de devoir suspendre les transferts.

Cela signifierait que son précédent avertissement selon lequel un arrêt pourrait l’obliger à suspendre les services Facebook en Europe ne se concrétiserait pas.

« Sans la possibilité de transférer des données à travers les frontières, Internet risque d’être divisé en silos nationaux et régionaux », a déclaré Meta.

Le DPC a déclaré en mars que les responsables de l’UE et des États-Unis espéraient que le nouveau cadre de protection des données – convenu par Bruxelles et Washington en mars 2022 – pourrait être prêt d’ici juillet.

Jeté

Le plus haut tribunal européen, la Cour européenne de justice, a rejeté les deux pactes précédents en raison de préoccupations concernant la surveillance américaine.

Schrems, le militant autrichien de la protection de la vie privée, a déclaré que les projets de Meta de s’appuyer sur le nouvel accord pour les transferts à venir ne seraient probablement pas une solution permanente.

« À mon avis, le nouvel accord a peut-être 10 % de chances de ne pas être tué par la CJUE (Cour de justice de l’UE). À moins que les lois américaines sur la surveillance ne soient corrigées, Meta devra probablement conserver les données de l’UE dans l’UE », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le chien de garde irlandais, qui est le principal régulateur de l’UE pour de nombreuses entreprises technologiques parmi les plus importantes au monde en raison de l’emplacement de leur siège européen en Irlande, a déclaré que l’ordonnance de suspension pourrait créer un précédent pour d’autres entreprises.

Il a maintenant infligé à Meta une amende totale de 2,5 milliards d’euros (3,65 milliards de dollars canadiens) pour des infractions au règlement général sur la protection des données (RGPD) du bloc, introduit en 2018.

Le DPC a déclaré qu’il n’avait pas initialement proposé d’ajouter une amende à l’ordonnance de suspension, mais que quatre autres autorités de contrôle de l’UE n’étaient pas d’accord et que l’amende record avait été incluse après une décision du comité européen de la protection des données (EDPB).

Le régulateur irlandais a infligé une amende à Meta plus que toute autre entreprise technologique et a ouvert 10 autres enquêtes sur les plateformes du groupe de médias sociaux.