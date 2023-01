Meta frappé avec une amende massive

Les publicités ciblées de Facebook et Instagram ont violé la législation européenne sur la protection de la vie privée, a constaté le régulateur irlandais des données

La société mère de Facebook, Meta, a été condamnée à une amende de 414 millions de dollars par le régulateur irlandais des données pour avoir suivi l’activité en ligne des utilisateurs de Facebook et d’Instagram à des fins publicitaires. L’amende, infligée mercredi, porte le total des sanctions infligées à Meta par Dublin à plus de 1,3 milliard de dollars en un peu plus d’un an.

Dans une déclaration sur son site Web, la Commission de protection des données (DPC) basée à Dublin a annoncé que Meta serait condamné à une amende de 210 millions d’euros (222,5 millions de dollars) pour les violations liées à Facebook, et de 180 millions d’euros (191 millions de dollars) pour les violations liées à Instagram, les deux amendes totalisant 416 millions de dollars.

Une enquête distincte impliquant le service de messagerie WhatsApp appartenant à Meta est toujours en cours.

Facebook et Instagram ont collecté des informations sur l’historique de navigation des utilisateurs pour les cibler avec des publicités personnalisées, a expliqué le DPC. Lorsque le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE est entré en vigueur en 2018, Meta a modifié ses conditions d’utilisation, forçant effectivement Facebook et Instagram à consentir à la collecte de leurs données. Le DPC a constaté que ce changement violait le RGPD.

Meta a déclaré dans un communiqué qu’il prévoyait de faire appel des décisions et des amendes.

L’avocat autrichien Max Schrems, qui a déposé les plaintes contre Meta en 2018, a déclaré que la décision pourrait nuire aux bénéfices de l’entreprise dans l’UE, car “il faut maintenant demander aux gens s’ils veulent que leurs données soient utilisées pour des publicités ou non” et peut retirer son consentement à tout moment.

Le DPC a infligé à Meta une amende totale de 1,36 milliard de dollars depuis octobre 2021. Le géant de la technologie a été frappé d’une amende de 275 millions de dollars en novembre pour une violation de données sur Facebook affectant plus d’un demi-milliard d’utilisateurs. Meta a également été contraint de payer 420 millions de dollars en septembre, 17 millions de dollars en mars et environ 233 millions de dollars en octobre 2021 pour diverses violations.

La plupart des grandes entreprises technologiques, dont Google, Apple, Facebook et Twitter, ont leur siège européen en Irlande, en grande partie en raison du faible taux d’imposition des sociétés du pays. En conséquence, il incombe à la DPC de s’assurer que ces entreprises se conforment au RGPD.

Cependant, un rapport de 2021 du Conseil irlandais pour les libertés civiles a révélé qu’au moment de la publication, le DPC n’avait pas encore pris de mesures dans 98 % des cas RGPD renvoyés à l’Irlande. “L’application du RGPD de l’UE contre les grandes technologies est paralysée par l’incapacité de l’Irlande à rendre des projets de décision sur les principales affaires transfrontalières”, le compte lu.