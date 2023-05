Meta ferme les yeux sur la maltraitance des enfants avec des plans de cryptage – ministre

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Meta « choisit de permettre aux prédateurs d’opérer en toute impunité » en déployant une messagerie cryptée malgré une « épidémie » de maltraitance d’enfants, a déclaré le ministre de la Sécurité, Tom Tugendhat.

Il a exhorté le géant des médias sociaux – qui possède Facebook, Instagram et WhatsApp – à introduire des mesures de sécurité robustes avant d’étendre le cryptage de bout en bout à Facebook Messenger et Instagram Direct plus tard cette année pour éviter un « risque important pour la sécurité des enfants ».

La technologie, déjà activée sur WhatsApp, permettrait uniquement à l’expéditeur et au destinataire d’un message d’y accéder, dans une fonction de sécurité pour protéger les données personnelles et la vie privée.

Mais des critiques, dont M. Tugendhat, ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que la fonctionnalité empêcherait Meta de signaler à la police des contenus préjudiciables ou inquiétants.





Face à une épidémie d’exploitation et d’abus sexuels d’enfants, Meta a décidé de fermer les yeux et a choisi de laisser les prédateurs agir en toute impunité. Tom Tugendhat

Dans un discours prononcé mardi à la conférence annuelle du Policing Institute for the Eastern Region, il a déclaré: «Meta ne pourra plus repérer le toilettage… sur leurs plateformes, laissant des dizaines de milliers d’enfants au Royaume-Uni et dans le monde, au-delà notre aide et en danger d’exploitation.

Les conséquences seraient « sérieuses », a averti le ministre de l’Intérieur.

Facebook et Instagram représentent actuellement plus de 80 % des renvois mondiaux de cas présumés de maltraitance d’enfants au National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), a-t-il déclaré, ce qui signifie que 20 millions de cas pourraient ne pas être signalés en raison du cryptage.

Le NCMEC, basé aux États-Unis, transmet les affaires à la National Crime Agency du Royaume-Uni, contribuant à 20 000 enquêtes criminelles à travers le Royaume-Uni en 2021.

M. Tugendhat a déclaré: «Pour les prédateurs, c’est un moyen de dissuasion important. Et pour leurs victimes, c’est une bouée de sauvetage.

« Cette bouée de sauvetage est maintenant menacée. »

Le député conservateur de Tonbridge et Malling a directement critiqué le chef de Meta, Mark Zuckerberg, affirmant que « ce sont ses choix ».

« Il n’est pas acceptable que les dirigeants de la technologie réalisent d’énormes profits sur leurs plus jeunes utilisateurs, uniquement pour se renvoyer la balle lorsqu’il s’agit de les protéger des dangers sur leur propre plate-forme », a déclaré M. Tugendhat.

« Face à une épidémie d’exploitation et d’abus sexuels d’enfants, Meta a décidé de fermer les yeux et a choisi de laisser les prédateurs opérer en toute impunité. »