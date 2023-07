Meta fait équipe avec Microsoft et Qualcomm sur le modèle Llama 2 AI Large Language

La prochaine génération de Le grand modèle de langage de Meta, Llama 2est désormais disponible gratuitement dans le commerce dans le cadre d’un partenariat avec Microsoft, a déclaré Meta mardi.

Les grands modèles de langage sont ce qui alimente les chatbots d’intelligence artificielle générative, comme ChatGPT d’OpenAI et Bard de Google. Microsoft a lancé une recherche Bing alimentée par l’IA plus tôt cette année, qui utilise ChatGPT.

Dans le cadre de ce partenariat avec Meta, Microsoft proposera désormais également accès à Llama 2 via Azure AI et sur Windowsbien qu’il soit également proposé via Amazon Web Services et d’autres fournisseurs.

Llama 2 est open source et gratuit à utiliser pour la recherche et les utilisations commerciales, bien que vous deviez payer pour le service d’hébergement d’entreprise de Microsoft.

« Nous pensons qu’une approche ouverte est la bonne pour le développement des modèles d’IA d’aujourd’hui, en particulier ceux de l’espace génératif », a déclaré Meta mardi. « En rendant les modèles d’IA disponibles ouvertement, ils peuvent profiter à tout le monde. »

Meta a ajouté qu’un grand modèle de langage libre et ouvert est également « plus sûr » car davantage de chercheurs et de développeurs peuvent tester le stress, trouver des problèmes et résoudre les problèmes plus tôt.

Lama 2 sur smartphone

Qualcomm travaille également avec Meta pour faire Implémentations de Llama 2 AI disponibles sur les téléphones et les PC à partir de l’année prochaine.

« Cela permettra aux clients, partenaires et développeurs de créer des cas d’utilisation, tels que des assistants virtuels intelligents, des applications de productivité, des outils de création de contenu, des divertissements et plus encore », a déclaré Qualcomm mardi. « Ces nouvelles expériences d’IA sur appareil, alimentées par Snapdragon, peuvent fonctionner dans des zones sans connectivité ou même en mode avion. »

Le processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm alimente actuellement la série Samsung Galaxy S23, ainsi que les processeurs de Qualcomm se trouvant dans plusieurs autres marques de téléphones et d’ordinateurs.

Il y a maintenant eu plus de 100 000 demandes d’accès à Llama 1 depuis son lancement en février, a déclaré Meta.

