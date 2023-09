Meta étendant la vérification payante de Facebook et Instagram aux comptes professionnels

Meta a annoncé qu’elle étendrait «bientôt» son abonnement Meta Verified aux comptes professionnels, ce qui permettra aux comptes Facebook, Instagram et WhatsApp représentant des entreprises de payer pour afficher un badge de vérification sur leur profil.

Selon Meta, Meta Verified pour les entreprises est actuellement en test et sera bientôt disponible pour les entreprises sur Instagram, Facebook et WhatsApp pour 21,99 USD/mois par page Facebook ou compte Instagram, ou 34,99 USD/mois pour les deux.

Dans un message adressé à The Apple Post, un porte-parole de Meta a déclaré : « Nous commencerons par un test dans les semaines à venir pour les entreprises sur Instagram et Facebook dans certains pays – et nous l’étendrons aux entreprises sur WhatsApp à l’avenir. »

Plus tôt cette année, nous avons lancé Meta Verified pour les créateurs, un forfait d’abonnement qui permet aux utilisateurs de payer pour afficher un badge de vérification bleu sur leur profil Facebook ou Instagram.

Selon la plateforme, en plus d’afficher des badges de vérification bleus sur les profils, les abonnés Meta Verified pour les entreprises seront présentés comme une entreprise Meta Verified, apparaissant en haut ou près du haut des résultats de recherche et comme une entreprise vérifiée recommandée à suivre.

Meta a ouvert une liste d’attente pour que les entreprises manifestent leur intérêt à rejoindre le nouveau programme de vérification des entreprises.