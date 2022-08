Meta étend la prise en charge d’Instagram pour les NFT à plus de 100 pays

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré jeudi que la prise en charge d’Instagram pour les NFT s’étendait à plus de 100 pays. La fonctionnalité permettra aux artistes, aux entreprises et à d’autres personnes à travers l’Afrique, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et les Amériques de partager des NFT sur Instagram, Meta a déclaré dans un article de blog.

Instagram a commencé à tester les NFT en mai, permettant à une poignée d’artistes et de collectionneurs basés aux États-Unis de partager des NFT sur la plate-forme de médias sociaux. Un NFT, ou jeton non fongible, est une technologie basée sur la blockchain utilisée pour déterminer la propriété d’éléments numériques ou physiques uniques tels que l’art, la musique ou même un tweet. Les NFT ont commencé à apparaître partout en 2021, certains NFT coûtant des centaines de milliers, voire des millions de dollars.

Jeudi, la société a annoncé qu’elle ajoutait également la prise en charge des portefeuilles pour Coinbase Wallet et Dapper, qui rejoignent des portefeuilles tiers, notamment Rainbow, MetaMask et Trust Wallet. Les gens doivent connecter un portefeuille numérique pris en charge à Instagram afin de partager un NFT sur le réseau social.

En l’honneur de l’expansion, Zuckerberg a déclaré dans un message sur Facebook qu’il créerait un NFT à partir de sa carte de baseball Little League. “En l’honneur d’étendre les NFT à collectionner numériques à 100 autres pays sur Instagram et de lancer de nouvelles intégrations avec Coinbase et Dapper, je partage ma future carte de baseball de la petite ligue NFT, que quelqu’un a récemment trouvée et m’a envoyée”, il a écrit.