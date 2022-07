Meta et Wikipedia veulent lutter contre la désinformation avec le nouvel outil d’IA Sphere

“Wikipedia est le premier arrêt par défaut dans la recherche d’informations de recherche, de documents de base ou d’une réponse à cette question lancinante sur la culture pop”, Meta a déclaré dans un communiqué, notant que Wikipédia héberge plus de 6,5 millions d’entrées dans la seule langue anglaise et ajoute environ 17 000 nouvelles entrées à ses pages chaque mois.

L’arrangement avec Wikipedia n’impliquerait aucune compensation financière dans les deux sens, a déclaré Meta à TechCrunch. Meta accède à un terrain d’entraînement à grande échelle pour Sphere, et Wikipedia obtient un outil d’IA qui pourrait potentiellement rationaliser son processus de vérification et améliorer sa précision factuelle.

Les systèmes automatisés existants étaient déjà capables d’identifier les éléments d’information qui manquaient de citation. Mais les chercheurs de Meta affirment que la complexité de distinguer les revendications individuelles avec des sources douteuses et de déterminer si ces sources soutiennent réellement les revendications en question “nécessite la profondeur de compréhension et d’analyse d’un système d’IA”.

Dans un communiqué, Shani Evenstein Sigalov, chercheur à l’Université de Tel Aviv et vice-président du conseil d’administration de la Wikimedia Foundation, a qualifié le travail de Sphere avec Wikipédia “d’exemple puissant d’outils d’apprentissage automatique qui peuvent aider à faire évoluer le travail des bénévoles”.

“L’amélioration de ces processus nous permettra d’attirer de nouveaux éditeurs sur Wikipédia et de fournir des informations meilleures et plus fiables à des milliards de personnes dans le monde”, a déclaré Sigalov.

Sphere marque le dernier effort de Meta pour lutter contre la désinformation en ligne – tout en détournant potentiellement les critiques sur le rôle de l’entreprise en permettant à cette désinformation de persister.

Meta a fait l’objet de critiques constamment sévères au cours des dernières années de la part des utilisateurs et des régulateurs concernant la diffusion de fausses informations sur les plateformes de médias sociaux de l’entreprise, notamment Facebook, Instagram et WhatsApp. D’anciens employés et des documents internes divulgués ont alimenté les affirmations selon lesquelles l’entreprise a privilégié les bénéfices à la lutte contre la désinformation, et le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a été appelé devant le Congrès pour discuter du problème.

L’été dernier, le président Joe Biden a accusé le géant des médias sociaux de “tuer des gens” en permettant à la désinformation sur le vaccin Covid-19 de se propager sur ses plateformes. La société a repoussé, affirmant que Facebook et Instagram fournissaient “des informations faisant autorité sur le COVID-19 et les vaccins” à des milliards d’utilisateurs.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas :

Le racisme pourrait ruiner le métaverse si la technologie n’améliore pas la diversité maintenant, prévient le CTO: “C’est absolument un problème”

Bill Gates dit que le métaverse accueillera la plupart de vos réunions de bureau d’ici “deux ou trois ans”