Meta et Qualcomm concluent un accord pour fabriquer des puces de réalité virtuelle personnalisées

La société mère de Facebook Meta et Qualcomm travailleront à la fabrication de puces de réalité virtuelle pour diverses applications métavers.

Meta et Qualcomm s’associent pour développer des chipsets personnalisés pour les produits de réalité virtuelle, ont annoncé vendredi les sociétés.

Les deux géants américains de la technologie ont signé un accord pluriannuel “pour collaborer sur une nouvelle ère de l’informatique spatiale”, en utilisant la technologie Snapdragon de “réalité étendue” (XR) de Qualcomm. La réalité étendue fait référence aux technologies, notamment la réalité virtuelle et augmentée, qui fusionnent le monde physique et numérique.

“Nous travaillons avec Qualcomm Technologies sur des chipsets de réalité virtuelle personnalisés – alimentés par les plates-formes et la technologie Snapdragon XR – pour notre future feuille de route des produits Quest”, a déclaré Mark Zuckerberg, PDG de Meta, dans un communiqué de presse.

Les produits Quest sont la gamme de casques de réalité virtuelle de Meta. Le casque Meta Quest 2 utilise actuellement le chipset Snapdragon XR2 de Qualcomm.

Depuis son changement de nom en 2021, la société mère de Facebook, Meta, a misé son avenir sur le métaverse – un terme qui englobe la technologie de réalité virtuelle et augmentée – dans le but de faire en sorte que les gens travaillent et jouent dans les mondes numériques dans un avenir proche.

Dans le domaine des smartphones, des entreprises allant d’Apple à Samsung ont conçu leurs propres processeurs personnalisés pour se différencier de leurs concurrents et créer de meilleurs produits qu’ils n’auraient pu utiliser avec des puces standard.

L’accent mis sur les puces personnalisées par Meta est logique car il cherche à différencier ses casques et éventuellement à créer des expériences uniques pour les utilisateurs.

“Contrairement aux téléphones mobiles, la construction de la réalité virtuelle pose de nouveaux défis multidimensionnels en matière d’informatique spatiale, de coût et de facteur de forme”, a déclaré Zuckerberg. “Ces chipsets nous aideront à continuer à pousser la réalité virtuelle à ses limites et à offrir des expériences incroyables.”

La durée de l’accord entre les entreprises et les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées.

Cela survient alors que Meta se prépare à lancer un nouveau casque de réalité virtuelle en octobre, alors même que les pertes se sont creusées dans sa division Reality Labs, qui comprend son activité VR, au deuxième trimestre de l’année.