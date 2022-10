Meta et Microsoft ne peuvent pas autoréguler leurs métaverses, prévient l’Ofcom

Un avatar de Mark Zuckerberg, PDG de Meta Platforms Inc., prend la parole lors de l’événement virtuel Meta Connect à New York, aux États-Unis, le mardi 11 octobre 2022.

Le patron du régulateur britannique des médias Ofcom a mis en garde contre les incursions “métaverses” de géants de la technologie comme Méta et Microsoft seront soumis à des règles entrantes obligeant les plateformes à protéger les utilisateurs contre les préjudices en ligne.

S’exprimant lors d’un événement à Londres organisé par le groupe de conseil en politique Global Counsel mardi, la directrice générale de l’Ofcom, Melanie Dawes, a déclaré que l’autorégulation du métaverse, un monde numérique hypothétique vanté par Meta et d’autres, ne respecterait pas les lois britanniques sur la sécurité en ligne.

“Je ne suis pas sûr de voir vraiment cette” phase d’autorégulation “, pour être honnête, existant du point de vue du Royaume-Uni”, a déclaré Dawes. “Si vous avez des jeunes dans un environnement où il y a du contenu généré par les utilisateurs conformément à la portée du projet de loi, cela sera déjà pris en compte par le projet de loi sur la sécurité en ligne.”

Le projet de loi sur la sécurité en ligne est un ensemble de lois qui vise à empêcher que les contenus préjudiciables ne soient largement partagés sur Internet. Les règles imposeraient une obligation de diligence aux entreprises, les obligeant à prendre des mesures solides et proportionnées pour faire face aux matériaux nocifs tels que la désinformation sur les vaccins ou les messages faisant la promotion de l’automutilation.

Les violations de la loi – une fois approuvée – pourraient entraîner des amendes pouvant atteindre 10% des revenus mondiaux annuels. En fin de compte, les cadres supérieurs de la technologie peuvent également faire face à une responsabilité pénale pour des infractions plus extrêmes.

Le projet de loi concerne particulièrement la protection des enfants, ayant été élaboré en réponse à la mort de Molly Russell, une adolescente britannique qui s’est suicidée après avoir été exposée à des messages liés au suicide sur Instagram. En septembre, un coroner enquêtant sur la mort de Russell a conclu que les “effets négatifs” des médias sociaux avaient contribué à sa mort.

Dawes a précisé que le métaverse ne serait pas légalement à l’abri des nouvelles règles. Le Royaume-Uni est “en bonne place” pour réglementer le métaverse, a-t-elle déclaré, ajoutant que la portée du projet de loi sur la sécurité en ligne est suffisamment large pour accueillir les plates-formes et les entreprises qui jouent un rôle dans le métaverse. “On peut s’en sortir.”

Dawes a déclaré qu’il était plus facile pour les activités illégales “horribles” d’avoir un impact plus important via Internet. Elle a cité la diffusion en direct de mai 2022 du Buffalo, fusillade à New York sur Twitch. Dans un rapport récentles plates-formes recommandées par l’Ofcom prennent des mesures pour limiter l’accès à la diffusion en direct, y compris la vérification de l’âge.

Il “existe quelques différences” entre le métaverse et les médias sociaux “traditionnels”, a noté Dawes, notamment la nature immersive des services de réalité virtuelle et la difficulté à déterminer ce qu’un enfant vit une fois qu’il a un casque.

“Vous avez besoin de modération pour vous assurer que vous gérez ces choses car elles se sont produites à une telle échelle”, a déclaré Dawes. “Je pense que des choses comme les métaverses ajoutent de l’intensité à ce mélange.”