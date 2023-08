Meta est prêt à déposer un bot IA générateur de code

Meta est centré sur la langue IA LaMA se retrouvera bientôt en compagnie d’un frère plus nerd que coder. La prochaine version d’IA de la société serait une grosse machine de codage destinée à concurrencer les logiciels propriétaires d’OpenAI. et Google. Le modèle pouvait voir un sortie dès la semaine prochaine.

Selon L’information qui a parlé à deux sources anonymes ayant une connaissance directe de l’IA, ce nouveau modèle baptisé « Code Llama » sera open source et disponible gratuitement en ligne. Cela est conforme à la stratégie de l’entreprise jusqu’à présent consistant à diffuser largement Logiciel d’IA qui facilite le développement de nouveaux modèles d’IA personnalisables pour les entreprises qui ne veulent pas payer OpenAI ou d’autres pour ce privilège.

Le système est basé sur le modèle de langage Llama, et selon The Information, il suggérera automatiquement du code aux développeurs au fur et à mesure qu’ils tapent. Ce que cela signifie dans la pratique est à voir, mais une telle caractéristique lui donnerait des jambes pour se tenir debout contre l’autre prime logiciel d’IA de codage qui est arrivé sur le marché récemment . Gizmodo a contacté Meta pour un commentaire, mais nous n’avons pas immédiatement entendu de réponse.

Le le dernier grand modèle linguistique de l’entreprise, LlaMA 2, a été développé en partenariat avec Microsoft. La société a revendiqué le modèle a été formé sur 40 % de contenu textuel en plus que son rendu précédent. L’IA a attiré l’attention des détenteurs de droits d’auteur, dont la comédienne Sarah Silverman, qui a poursuivi la société en affirmant que Meta avait formé son IA sur des livres protégés par le droit d’auteur.

OpenAI a vanté les capacités de codage de ses services comme ChatGPT via la version bêta Interprète de code plugin, mais il a aussi son propre Modèle de codex utilisé pour la génération de texte à codage. De même, Google a autorisé son chatbot Bard à générer du code dans environ 20 langages de programmation différents.

Microsoft a également installé l’IA alimentée par Codex dans son référentiel de codage GitHub . Microsoft a proclamé le la grande majorité des programmeurs utilisent déjà l’IA dans leurs activités de codage. Microsoft est également dans le collimateur de poursuites alléguant que l’entreprise a volé le du demandeur code pour créer son IA outil.

Par rapport aux autres grands développeurs d’IA, la stratégie open source de Meta a gagné poids malgré son entrée tardive dans la course à l’IA grand public. Juste ce mois-ci, Meta a ouvert son IA Audiocraft modèle. Le modèle contenait plusieurs des IA basées sur l’audio de Meta, y compris MusicGen et AudioGen. Cette année, en plus de son modèle de langage open source, Meta a également publié un générateur de deepfake Voicebox AI au milieu d’un suite d’autres outils plus petits basés sur l’IA.

Bien que Meta soit toujours Meta, l’entreprise ne se contente pas de créer des outils d’IA pour le bien des développeurs inconnus. L’entreprise a essayé de trouver des moyens d’implémenter l’IA dans ses autres produits tels que son plateformes de médias sociaux y compris Facebook. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a même parlé d’introduire l’IA dans son canard boiteux ambitions du métaverse. Et si rien d’autre, la mise en place d’outils d’IA open source a le potentiel de saper ses concurrents tandis que Meta se concentre sur le maintien de sa domination publicitaire .