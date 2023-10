Meta Platforms et Alphabet ont vu leurs actions prises dans une large vente de produits technologiques la semaine dernière – mais plusieurs analystes restent optimistes. L’action Meta a chuté de 3,86 % la semaine dernière, tandis que celle d’Alphabets a glissé de 9,9 % au cours de cinq jours brutaux qui ont vu le S&P 500 clôturer en territoire de correction. Cependant, les actions ont globalement rebondi lundi, et les deux actions s’échangeaient en hausse de plus de 2 % vers la fin de la journée de bourse. Sur Meta, des inquiétudes sont apparues la semaine dernière suite aux commentaires de la directrice financière Susan Li sur le marché publicitaire au quatrième trimestre. Le propriétaire de Facebook a fourni une fourchette de prévisions de revenus plus large que d’habitude, compte tenu de l’incertitude quant à l’impact de l’escalade du conflit au Moyen-Orient sur les dépenses publicitaires, a-t-elle expliqué lors de la conférence téléphonique sur les résultats de l’entreprise la semaine dernière. Des analystes comme Dan Ives y voient cependant une opportunité pour Meta. “Je crois à cette vente de technologies ici, [when] nous regardons trois, six mois en arrière, je considère cela comme une opportunité en or, pas le moment [for Meta] passer en mode hibernation », a déclaré jeudi le directeur général et analyste principal de la recherche sur les actions chez Wedbush Securities à « Squawk Box Asia » de CNBC, au milieu du ralentissement du marché. Il s’attend à ce que Google d’Alphabet et Meta soit plus prudent dans ses dépenses en matière de publicité numérique au cours du prochain trimestre, mais il a déclaré qu’ils “continueraient à investir de manière significative”. , ils doivent le faire », ajoutant que la plate-forme devrait également investir dans l’intelligence artificielle. Malgré le sentiment négatif entourant Meta, l’analyste chevronné estime que c’est « exagéré en termes de toute sorte de pression de vente compte tenu des résultats que nous avons vus », et Dans son rapport sur les résultats du troisième trimestre publié mercredi, Meta a annoncé mercredi une augmentation de 23 % de ses revenus par rapport à l’année précédente, à 34,15 milliards de dollars. revenus publicitaires, dépassant ceux de concurrents comme Alphabet (+9,5%) et Snap (+5%). Le « point problématique » qu’Ives voit est Reality Labs – l’unité de recherche commerciale de Meta – qui produit du matériel et des logiciels de réalité virtuelle et de réalité augmentée, y compris des casques de réalité virtuelle. “En fin de compte, Meta n’est pas une entreprise de matériel informatique. Et je pense que c’est quelque chose qui a été une bataille difficile à monétiser car les prix ont été un problème… Ils doivent équilibrer le profil d’investissement et vous voulez voir [founder Mark] Zuckerberg et Meta doublent leur mise sur l’IA, c’est là que tout se dirige », a déclaré Ives. Plusieurs autres analystes s’en tiennent à leur note d’achat sur le titre et à leurs perspectives optimistes sur le géant des médias sociaux. Morgan Stanley considère Meta comme l’une des sociétés les mieux placées pour faire face à la volatilité du secteur technologique. activité, l’allocation publicitaire reste un jeu relatif et nous pensons que l’écart de différenciation Meta se creuse par rapport à la plupart des pairs”, ont écrit les analystes de la banque dans une note du 26 octobre. De même, les analystes de JPMorgan ont noté que “Meta continue de bien fonctionner et reste discipliné. “Nous achèterions le recul des actions Meta” dans une note du 26 octobre. Les analystes ont augmenté leur objectif de cours de 400 $ à 420 $ par action. objectif de cours sur Meta à 345 $ dans une note du 25 octobre, contre 355 $ précédemment. Les analystes attribuent leurs perspectives plus conservatrices à « une certaine prudence à l’égard des dépenses publicitaires d’influence macroéconomique au cours du trimestre en cours et à une accélération des dépenses l’année prochaine ». Meta continue de bénéficier d’investissements de base dans l’IA, Reels ne constitue plus un frein aux revenus et l’engagement s’améliore”, ont écrit les analystes. — Jonathan Vanian et Michael Bloom de CNBC ont contribué à ce rapport.