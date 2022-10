Meta essaie désespérément de faire en sorte que le métaverse se produise

Donc, sa stratégie actuelle semble être de publier une série de mises à jour pour voir ce qui pourrait intéresser les gens – une approche «jeter des spaghettis contre le mur et voir ce qui colle», si vous voulez.

Outre le Meta Quest Pro, la société a également annoncé lors de l’événement qu’elle allait ouvrir Horizon Worlds, la plate-forme de médias sociaux du métaverse de Meta, aux utilisateurs mobiles et de bureau, afin que les personnes sans casque puissent accéder au monde virtuel. .

C’est une étape notable : c’est un aveu tacite que les casques VR ne décollent pas aussi rapidement que l’entreprise le souhaiterait. Sans une masse critique de personnes qui comprennent à quoi ressemble ou même ce qu’est le métaverse, Meta ne peut pas espérer faire adopter ses produits. L’ouverture de ses mondes virtuels aux formats avec lesquels les consommateurs sont à l’aise (leurs messages texte, leurs navigateurs, la plate-forme Instagram assiégée de l’entreprise) donne aux personnes qui ne sont pas disposées à débourser 399,99 $, et encore moins 1 499,99 $, un moyen de découvrir le nouveau monde.

Ce qui a également rendu le métaverse difficile à vendre, c’est l’expérience désorientante de être un torse flottant et sans jambes, et Meta a annoncé que ce ne serait plus comme ça. Auparavant, Andrew Bosworth, CTO de Meta, a déclaré dans une AMA Instagram que les avatars complets étaient difficiles à mettre en œuvre, en particulier parce que le suivi VR provient généralement des yeux et des mains réels de quelqu’un. “Suivre vos propres jambes avec précision est super difficile et fondamentalement impossible uniquement d’un point de vue physique avec les casques existants”, a-t-il déclaré en février.