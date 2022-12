Meta Employee achète un bail de Rs 2,4-Crore sur un bateau de croisière pour travailler tout en naviguant à travers le monde

Un employé de Meta vit son rêve : voyager autour du monde sur un bateau de croisière tout en travaillant à distance. C’est le rêve d’un introverti que peu de gens peuvent se permettre, mais Austin Wells, un employé de Meta’s Reality Labs, le vit. Wells a acheté un bail de 12 ans à bord d’un condo sur un méga bateau de croisière appelé MV Narrative, a rapporté Moneycontrol. Le navire compte plus de 500 appartements et chambres privés. “Ce qui m’excite le plus, c’est que je n’ai pas à bouleverser ma routine quotidienne pour aller voir le monde”, a déclaré Wells à CNBC.

Wells a déclaré qu’il voulait passer d’un modèle consistant à prendre un vol et à faire un sac pour aller quelque part, à un modèle où son condo, sa salle de sport, ses médecins, ses dentistes et ses épiceries parcourent le monde avec lui. Son bail de 12 ans pour l’appartement d’entrée de gamme sur le bateau de croisière lui a coûté environ 2,4 crores de roupies.

La résidence la plus somptueuse sur MV Narrative s’appelle “Global”. Wells’ est un plus modeste appelé ‘Discover’, qui dispose d’un lit pliant, d’un garde-manger et d’une salle de douche. Il pourrait également utiliser un espace de coworking, une salle de sport, un spa, des services médicaux et un service de chambre 24h/24. MV Narrative est en cours de construction par Storylines et embarquera en 2025. Wells prévoit de rester sur le navire pendant au moins trois ans alors qu’il parcourt le monde.

C’est certainement une façon de faire bouger les choses afin d’éviter l’inévitable ennui au travail. Par exemple, un employé d’Irish Rail à Dublin a récemment poursuivi ses patrons pour ne lui avoir fait «rien faire». Dermot Alastair Mills, directeur financier de l’entreprise, a affirmé qu’il s’ennuyait trop après avoir été mis à l’écart et qu’il n’avait pas de travail à faire après avoir explosé. le coup de sifflet sur les problèmes comptables irréguliers de l”entreprise. Mills gagnait 105 000 £ (1,03 crore de roupies) par an. La plupart de son temps au travail était passé à lire le journal, à se promener et à manger des sandwichs, a rapporté Daily Mail. Tandis qu”Irish Rail n”avait pas ont contesté que Mills avait fait une divulgation protégée, ils ont affirmé qu’il n’avait pas été pénalisé pour la même chose.

