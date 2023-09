Meta doit remercier Apple pour avoir donné encore plus de piquant à sa conférence VR

Avant l’annonce de Vision Pro par Apple, l’industrie de la réalité virtuelle traversait une petite crise d’identité, les investisseurs en capital-risque retirant leur investissements parallèlement à la baisse du Web3 et des projets de cryptographie associés. Pendant ce temps, Meta perd des milliards de dollars chaque trimestre en construisant sa vision d’un métaverse, et Zuckerberg n’a montré aucun intérêt à ralentir, frustrant de nombreux investisseurs de Wall Street qui ne voient que des coûts croissants.

La réalité virtuelle et la réalité mixte devraient rester des marchés de niche pour les années à venir, mais les conversations avec près d’une douzaine de participants réunis cette semaine au siège social de Meta à Menlo Park, en Californie, montrent que le ton change pour les développeurs et les sociétés de réalité virtuelle concernant le potentiel d’expansion d’un marché. industrie.

En plus de présenter son dernier casque cette semaine, Meta a lancé la dernière version de ses lunettes intelligentes Ray-Ban, développées avec EssilorLuxottica. Les nouvelles lunettes, qui coûteront 299 $ lorsqu’elles seront disponibles à l’achat le 17 octobre, utilisent le logiciel d’intelligence artificielle de Meta via un smartphone afin que les gens puissent identifier des points de repère ou traduire des signes lorsqu’ils regardent divers objets.

Cela aurait été une « grande perte de confiance » si Meta avait cessé d’investir massivement pour faire avancer le marché de la réalité virtuelle, a déclaré Aneesh Kulkarni, directeur de la technologie de la société de formation VR Strivr.

« Meta pousse la barre, et qui a l’argent pour pousser la barre ? » dit Kulkarni.

Il a ajouté que même si 2 milliards de dollars de ventes sur l’App Store « peuvent paraître peu par rapport à l’Apple Store », il s’agit d’un chiffre important. Apple dispose d’un marché géant – 1,1 billion de dollars de factures et de ventes des développeurs en 2022 – en raison de la popularité des applications iPhone et iPad.

Josette Seitz, développeur de réalité mixte pour la société à impact social Baltu Technologies, a déclaré qu’Apple pourrait avoir un avantage auprès des entreprises qui utilisent déjà ses produits, comme celles qui utilisent des iPad pour aider à effectuer la maintenance et d’autres services connexes. Une entreprise qui fournit actuellement des iPad aux travailleurs de terrain pour des inspections ou des tâches similaires pourrait éventuellement effectuer une transition facile vers Vision Pro, plus immersif, en raison de l’interopérabilité des appareils, a-t-elle déclaré.

À son prix élevé, le Vision Pro sera probablement davantage un produit destiné aux entreprises, a déclaré Seitz. Quoi qu’il en soit, il est important d’avoir davantage d’entrants sur le marché.

« Il ne devrait pas y avoir une seule entreprise », a-t-elle déclaré. « Nous ne pouvons pas laisser ce système devenir un monopole. »

Gaspar Ferreiro, développeur de la société de réalité virtuelle Coal Car Studios, a qualifié le prix du Vision Pro de « fou » et a déclaré qu’Apple prenait un « gros pari ».

« Les entreprises prendront absolument le pari », a déclaré Ferreiro, soulignant que certaines entreprises feraient des folies avec les appareils Apple en raison de la réputation et du prestige de l’entreprise.

Meta est toujours confronté à ses propres défis. La société a eu du mal à intégrer la réalité virtuelle au grand public malgré des années d’avance, et Ferreiro n’est pas sûr que les améliorations du Quest 3 par rapport au Quest 2, qui coûte 200 $ moins cher, seront suffisantes pour gagner de nouveaux clients qui ne sont pas des initiés du secteur. ou des développeurs.

« Le consommateur général sera probablement confronté à une énigme : dois-je dépenser 200 $ de plus pour cet autre appareil ? » » dit Ferreiro.

L’une des plus grandes améliorations du Quest 3 par rapport à la version précédente est sa fonction dite « passthrough », qui convertit le champ de vision d’une personne en format numérique, permettant ainsi de superposer les visuels de l’ordinateur sur le monde physique. Regarder l’environnement physique avec le Quest 2 s’est avéré être une expérience floue et manquant de couleur, mais avec le Quest 3, c’est beaucoup plus clair et devrait être plus agréable à utiliser.

Pour les développeurs, a déclaré Ferreiro, cela se traduit par la capacité de créer un contenu plus convaincant et des expériences visuellement attrayantes qui intègrent les mondes physique et numérique.