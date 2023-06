Meta dit qu’il bloquera les nouvelles en Californie si le projet de loi devient loi

Les législateurs californiens ont avancé un bipartisan facture jeudi qui obligerait les plateformes Big Tech à payer les éditeurs pour les nouvelles qu’ils hébergent, juste un jour après Méta a menacé de supprimer les nouvelles de Facebook et Instagram si le projet de loi était adopté.

La California Journalism Preservation Act, qui a été adoptée par l’Assemblée de l’État 46-6, doit encore être approuvée par le Sénat de l’État et signée par le gouverneur démocrate Gavin Newsom pour devenir loi. Mais si cela arrive aussi loin, cela pourrait créer de nouveaux défis pour les plates-formes technologiques et éventuellement changer le paysage des informations disponibles sur les sites de médias sociaux en Californie par rapport au reste du pays.

« Si la loi sur la préservation du journalisme est adoptée, nous serons obligés de supprimer les informations de Facebook et d’Instagram, plutôt que de verser dans une caisse noire qui profite principalement aux grandes entreprises de médias hors de l’État sous prétexte d’aider les éditeurs californiens », a déclaré le porte-parole de Meta. Andy Stone a déclaré dans un déclaration sur Twitter mercredi. « Le projet de loi ne reconnaît pas que les éditeurs et les diffuseurs mettent eux-mêmes leur contenu sur notre plate-forme et que la consolidation substantielle de l’industrie de l’information locale en Californie s’est produite il y a plus de 15 ans, bien avant que Facebook ne soit largement utilisé. »

Selon le texte de la facture disponible sur le site Web du gouvernement de l’État, la législation californienne exigerait que les plateformes en ligne comptant au moins 50 millions d’utilisateurs américains actifs par mois, un milliard d’utilisateurs actifs dans le monde ou des ventes annuelles nettes aux États-Unis ou une capitalisation boursière supérieure à 550 milliards de dollars paient des « frais d’utilisation » aux entreprises numériques éligibles. fournisseurs de journalisme qui le souhaitent. Les paiements seraient calculés en fonction du montant des produits d’information de chaque point de vente affichés ou liés à la plate-forme. Les parties utiliseraient un processus d’arbitrage pour déterminer le pourcentage des revenus publicitaires de la plateforme qui constituerait les frais d’utilisation.

Chamber of Progress, un groupe professionnel qui compte Meta parmi ses partisans, a critiqué l’avancement du projet de loi. Le PDG de la coalition, Adam Kovacevich, a déclaré dans un communiqué que « la CJPA est criblée de trous » et que le projet de loi « inclut un processus d’arbitrage douteux et soutient les fonds spéculatifs connus pour réduire le personnel de presse plutôt que d’embaucher des journalistes ».

« Il est triste que l’Assemblée renvoie la balle au Sénat plutôt que de régler les problèmes du projet de loi », a-t-il ajouté.

L’Alliance News/Media, qui représente plus de 2 000 médias, a applaudi le vote de l’Assemblée.

« Nous sommes extrêmement encouragés de voir ces progrès au niveau de l’État, ce qui montre que les Américains comprennent l’importance et la valeur du journalisme pour assurer la sécurité et l’information de leurs communautés et pour demander des comptes aux personnes au pouvoir », a déclaré Danielle Coffey, présidente et chef de la direction de News/Media Alliance. dit dans un communiqué. « Nous attendons avec impatience que la CJPA passe au Sénat et travaille avec les décideurs politiques là-bas pour adopter la CJPA et rétablir l’équité et l’équilibre sur le marché. »

Le projet de loi californien a des objectifs similaires à la législation fédérale qu’un groupe bipartite de législateurs tenté d’avancer l’année dernière. Les entreprises technologiques ont également contesté ce projet de loi, le Loi sur la concurrence et la préservation du journalismequi créerait un refuge temporaire contre les lois antitrust pour que les éditeurs de nouvelles négocient collectivement les conditions de partage des revenus avec les géants de la technologie qui proposent leurs produits.

Le conflit actuel entre les législateurs de Meta et de Californie rappelle un combat similaire en Australie en 2021, lorsque le gouvernement y a cherché à obliger les plateformes en ligne à payer pour le contenu des actualités. Quelques jours après avoir restreint les pages d’informations dans le pays, Facebook a conclu un accord avec le gouvernement qui a conduit à un renversement de la politique de l’entreprise. Facebook a déclaré à l’époque que le gouvernement « avait accepté un certain nombre de changements et de garanties qui répondent à nos principales préoccupations concernant l’autorisation d’accords commerciaux qui reconnaissent la valeur que notre plate-forme offre aux éditeurs par rapport à la valeur que nous recevons d’eux ».

