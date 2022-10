Meta dit que WhatsApp est plus privé que iMessage d’Apple

Méta cible Pomme ‘s iMessage dans une nouvelle publicité qui renforce la rivalité entre les deux sociétés.

Lundi, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a publié une photo d’une publicité dans la Penn Station de New York qui suggère que WhatsApp de Meta est plus sécurisé et privé que le système de messagerie d’Apple et les messages texte traditionnels.

“WhatsApp est beaucoup plus privé et sécurisé qu’iMessage, avec un cryptage de bout en bout qui fonctionne à la fois sur iPhone et Android, y compris les discussions de groupe”, a déclaré Zuckerberg sur Instagram.

Le cryptage de bout en bout signifie que le système de messagerie est construit de manière à ce que le fournisseur du service ne puisse pas voir le contenu des textes et ne puisse pas les fournir en réponse à une demande légale. WhatsApp et iMessage sont cryptés. Cependant, les messages et les sauvegardes d’appareils sur l’un ou l’autre service peuvent être stockés de manière à ce que l’entreprise puisse y accéder. Les messages SMS sont stockés par les opérateurs de téléphonie mobile.

WhatsApp a introduit des sauvegardes cryptées l’année dernière, a noté Zuckerberg. Il a également mis en évidence une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de WhatsApp de définir de nouveaux messages à supprimer automatiquement.

“Tout ce qu’iMessage n’a toujours pas”, a écrit Zuckerberg dans son message. Il a ajouté que la société travaillait sur le cryptage de bout en bout des messages Instagram dans un commentaire.

Meta a considéré Apple comme un concurrent pendant des années, avant même que la société mère de Facebook ne commence à se lancer dans le matériel informatique comme ses casques VR. “Notre plus grand concurrent est de loin iMessage”, a déclaré Zuckerberg lors d’un appel aux résultats en 2018.

Les annonces Meta interviennent après que Google ait visé les bulles bleues d’iMessage dans une campagne qui lui est propre au cours de l’été. Google souhaite qu’Apple adopte RCS, un système de messagerie texte de nouvelle génération qui remplace les messages SMS par de nouvelles fonctionnalités et un cryptage amélioré.

iMessage d’Apple est disponible pour iPhone, Mac et iPad. Les utilisateurs qui envoient régulièrement des SMS aux utilisateurs d’Android disent que les “bulles vertes”, comme les messages SMS apparaissent sur les iPhones, sont une expérience de SMS inférieure.

On a demandé à Cook si Apple envisagerait d’adopter le RCS lors d’une conférence en septembre. L’interrogateur a déclaré qu’il ne pouvait pas envoyer de vidéos à sa mère en raison des limites de la messagerie SMS.

Cook a déclaré que les utilisateurs d’Apple n’avaient pas demandé d’améliorations et que la meilleure chose à faire pour résoudre le problème était d’acheter un iPhone.

“Achetez un iPhone à votre mère”, a déclaré Cook.