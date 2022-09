Meta dissout l’équipe qui étudie les impacts négatifs potentiels de Facebook et Instagram

La société mère de Facebook, Meta, aurait dissous une équipe interne dédiée à l’étude des impacts négatifs potentiels des produits de l’entreprise, notamment Facebook et Instagram.

Une vingtaine d’ingénieurs, éthiciens et autres composaient l’équipe de l’Innovation Responsable, comme on l’appelait, qui comptait jusqu’à présent évalué les préoccupations potentielles concernant les nouveaux produits et les changements sur Facebook et Instagram, selon The Wall Street Journal jeudi. Un porte-parole de Meta a déclaré au Journal que la plupart des membres de l’ancienne équipe continueraient à faire un travail de surveillance similaire ailleurs dans l’entreprise, bien qu’ils n’aient pas d’emploi garanti.

La grande majorité de l’ancienne équipe d’innovation responsable effectue son ancien travail directement sur d’autres équipes dans le cadre d’un changement de stratégie de l’entreprise.

“Ce travail est plus prioritaire que jamais, pas moins”, a déclaré le porte-parole de Meta, Eric Porterfield, à CNET dans un communiqué. “Nous le développons en déployant des équipes d’experts dédiées dans des domaines de produits prioritaires et avons plus de personnes travaillant sur l’innovation responsable au sein des équipes de produits qu’il y a deux ans. C’est pourquoi l’écrasante majorité des anciens membres de cette équipe poursuivent ce type de travail ailleurs. à Meta.”

L’entreprise est dans une période de changement. Meta a été aux prises avec une baisse des revenus publicitaires au milieu de l’année, a fermé Live Shopping et encourt une amende de 400 millions de dollars par les autorités de l’UE pour ne pas avoir protégé les enfants. La société poursuit son recentrage sur la réalité virtuelle avec un nouveau casque qui accompagne un Conférence RV le 11 octobre.