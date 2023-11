Meta, Discord et d’autres dévoilent leurs efforts pour lutter contre l’exploitation et les abus sexuels d’enfants en ligne

“/>

Crédits images : Getty Images

La Tech Coalition, le groupe d’entreprises technologiques développant des approches et des politiques pour lutter contre l’exploitation et les abus sexuels sur enfants en ligne (CSEA), a annoncé aujourd’hui le lancement d’un nouveau programme, Lantern, conçu pour permettre aux plateformes de médias sociaux de partager des « signaux » sur l’activité et comptes qui pourraient enfreindre leurs politiques contre CSEA.

Les plates-formes participantes à Lantern – qui incluent jusqu’à présent Discord, Google, Mega, Meta, Quora, Roblox, Snap et Twitch – peuvent télécharger des signaux à Lantern concernant les activités qui ne respectent pas leurs conditions, The Tech Coalition explique. Les signaux peuvent inclure des informations liées à des comptes qui enfreignent les règles, telles que des adresses e-mail et des noms d’utilisateur, ou des mots-clés utilisés pour marié ainsi que d’acheter et de vendre du matériel pédopornographique (CSAM). Les autres plates-formes participantes peuvent ensuite sélectionner parmi les signaux disponibles dans Lantern, exécuter les signaux sélectionnés sur leur plate-forme, examiner toute activité et contenu des signaux qui apparaissent et prendre les mesures appropriées.

Lors d’un programme pilote, The Tech Coalition, qui affirme que Lantern est en développement depuis deux ans, affirme que le service d’hébergement de fichiers Mega a partagé les URL que Meta a utilisées pour supprimer plus de 10 000 profils et pages Facebook et comptes Instagram.

Une fois que le groupe initial d’entreprises de la « première phase » de Lantern aura évalué le programme, d’autres participants seront invités à se joindre à nous, indique la Tech Coalition.

“Parce que [child sexual abuse] s’étend sur plusieurs plates-formes, dans de nombreux cas, une entreprise ne peut voir qu’une partie du préjudice auquel est confrontée une victime. Pour avoir une vision globale et prendre les mesures appropriées, les entreprises doivent travailler ensemble », écrit The Tech Coalition dans un article de blog. «Nous nous engageons à inclure Lantern dans le rapport annuel sur la transparence de la Tech Coalition et à fournir aux entreprises participantes des recommandations sur la manière d’intégrer leur participation au programme dans leur propre rapport de transparence.»

Malgré les désaccords sur la manière de lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants sans étouffer la vie privée en ligne, on s’inquiète de l’ampleur croissante des contenus pédopornographiques – à la fois réels et réels. falsifié – circule désormais en ligne. En 2022, le Centre national pour les enfants disparus et exploités a reçu plus de 32 millions de signalements d’exploitations sexuelles.

Un récent RAINN et YouGov enquête a révélé que 82 % des parents pensent que l’industrie technologique, en particulier les sociétés de médias sociaux, devrait faire davantage pour protéger les enfants contre les abus et l’exploitation sexuels en ligne. Cela a incité les législateurs à agir – même si mixte résultats.

En septembre, les procureurs généraux des 50 États américains et de quatre territoires ont signé une lettre appelant le Congrès à prendre des mesures contre le CSAM basé sur l’IA. Pendant ce temps, l’Union européenne a proposé d’exiger que les entreprises technologiques recherchent des CSAM tout en identifiant et en signalant les activités de toilettage ciblant les enfants sur leurs plateformes.