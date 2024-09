Meta dévoile le premier prototype de lunettes AR « Orion » qui utilise la technologie LEDos, déclare TrendForce · EMSNow

Meta vient de dévoiler ses toutes premières lunettes AR couleur, Orion, au Meta Connect 2024. Ces lunettes innovantes utilisent la technologie LEDoS (Micro LED à base de silicium) et sont incroyablement légères avec seulement 98 grammes. L’analyse récente de TrendForce indique que 2024 sera une année cruciale pour les grandes marques qui s’aventureront sur le marché des écrans de proximité au sein du métaverse. Néanmoins, les lunettes AR de Meta ont encore du mal à atteindre un équilibre optimal entre champ de vision et résolution, ainsi qu’à développer un écosystème d’applications plus robuste. Il est prévu que ces appareils ne soient pas disponibles dans le commerce avant 2027.

Les lunettes Orion AR, dévoilées lors de Meta Connect 2024, sont équipées d’une gamme de capteurs. Les découvertes de TrendForce révèlent que la conception optique intègre un guide d’onde de type diffraction en carbure de silicium (SiC), combiné à la technologie LEDoS couleur à trois panneaux de JBD pour obtenir un champ de vue de 70 degrés.

Alors que Orion de Meta se positionne comme leur premier produit AR destiné au consommateur, le prototype est principalement destiné aux développeurs et aux testeurs, sans projet de production de masse pour l’instant. TrendForce souligne qu’il existe plusieurs obstacles à surmonter avant que la production à grande échelle puisse commencer. Les principaux défis incluent les coûts élevés associés aux panneaux de micro-affichage LEDoS et les contraintes de résolution liées aux guides d’ondes SiC. Ce matériau, souvent utilisé dans les radars et capteurs militaires, est également soumis à des limitations d’exportation, ce qui fera encore grimper les coûts de production, poussant le prix de chaque unité à près de 10 000 dollars américains. De plus, la durée de vie de la batterie de l’appareil est limitée à seulement deux heures, ce qui indique un besoin d’amélioration.

TrendForce souligne que les appareils AR, grâce à leur nature légère et compacte, sont considérés comme des candidats parfaits pour l’intégration de l’IA. La technologie LEDoS répond bien aux exigences de la RA (offrant une luminosité élevée, une miniaturisation et une faible consommation d’énergie) et en fait une technologie essentielle pour l’avenir de la RA. Si des progrès dans les solutions LEDoS couleur peuvent être réalisés grâce à l’empilement vertical ou à la conversion des couleurs, cela pourrait devenir la technologie de pointe pour les lunettes AR.

Les expéditions du casque Vision Pro VR/MR d’Apple début 2024 n’ont pas répondu aux attentes du marché, principalement en raison de son prix élevé. Pendant ce temps, les lunettes Orion AR de Meta s’adressent actuellement uniquement aux développeurs. Pour que Meta puisse entrer efficacement sur le marché grand public, elle doit trouver un meilleur équilibre entre champ de vision et résolution tout en renforçant son écosystème d’applications.

TrendForce prédit que les lunettes AR destinées aux consommateurs de Meta pourraient ne pas faire leurs débuts avant 2027. Néanmoins, avec le soutien croissant des grandes marques et un rythme plus rapide de développement d’applications, la production d’appareils plus avancés et plus abordables devrait commencer entre 2026 et 2027, potentiellement ouvrant la voie à une avancée majeure dans le domaine des visiocasques.

Le rapport 2024 de TrendForce sur les écrans à proximité des yeux avance que le marché des appareils AR devrait atteindre 25,5 millions d’unités d’ici 2030, la technologie LEDoS devant capturer 44 % du marché en s’établissant comme la solution leader.