Mark Zuckerberg, fondateur et PDG de Meta, a annoncé l’extension de la fonctionnalité « canaux de diffusion » à Facebook et Messenger, suite à son déploiement antérieur sur Instagram et WhatsApp. La nouvelle fonctionnalité devrait être accessible dans les semaines à venir, selon un communiqué de la société.

Zuckerberg a déclaré dans un message sur Facebook : « Des chaînes de diffusion arriveront sur Facebook et Messenger dans les semaines à venir. Les pages pourront partager des notes vocales, du texte, des photos/vidéos et des GIF avec toute personne rejoignant leurs chaînes. » Cet ajout permettra aux créateurs et personnalités publiques d’interagir directement avec leur public.

La société a déclaré dans un article de blog : « Nous testons actuellement la capacité de Pages à créer des chaînes de diffusion et prévoyons de la déployer dans les semaines à venir. N’importe qui sur Facebook peut rejoindre ces chaînes de diffusion pour rester informé des dernières nouveautés. leurs pages préférées. »

Pour les utilisateurs disposant d’une page Facebook active, l’option permettant de lancer une chaîne sera directement disponible depuis leur page. Après avoir créé une chaîne de diffusion et partagé le message initial, leurs abonnés recevront une invitation unique à la rejoindre.

Rejoindre une chaîne de diffusion n’est pas compliqué pour les utilisateurs. Ils peuvent y accéder directement depuis le profil d’une Page sur Facebook. De plus, les abonnés recevront des notifications pour chaque nouveau message publié.

Plusieurs entités de premier plan telles que Netflix, la WWE, League of Legends et l’International Cricket Committee ont déjà mis en place des chaînes de diffusion sur Facebook et Messenger, enrichissant encore leur interaction avec leurs abonnés.

Récemment, la société a également dévoilé une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’empêcher Instagram de collecter leurs données sur diverses applications et sites Web. Cette décision fait partie des efforts de Meta pour améliorer la confidentialité des utilisateurs et le contrôle de leurs informations. La fonctionnalité, nommée « Activity Off-Meta Technologies », est désormais accessible via le Centre de comptes de la plateforme.