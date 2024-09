Meta dévoile de nouveaux appareils portables, des avancées en matière d’IA et un aperçu de l’avenir

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a annoncé une vague de mises à jour sur la réalité mixte, l’intelligence artificielle et les appareils portables lors de la conférence annuelle Connect de l’entreprise. Les annonces s’inscrivent dans la vision de Meta d’un avenir ouvert et plus connecté, plaçant les utilisateurs au centre d’une nouvelle plate-forme informatique.

La réalité mixte occupe le devant de la scène avec Quest 3S et Hyperscape

Meta a dévoilé le Quest 3S, une version moins chère du Quest 3, à partir de 299,99 $. Le casque offre les mêmes fonctionnalités de réalité mixte haute résolution que le Quest 3, notamment la réalité mixte en couleur, le suivi des mains, les contrôleurs Touch Plus et l’accès à la gamme complète d’expériences sur Meta Horizon OS. Le Quest 3S présente un champ de vision légèrement plus étroit et un design différent de celui du Quest 3.

Parallèlement au Quest 3S, Meta a annoncé « Hyperscape », une nouvelle fonctionnalité qui introduit des espaces photoréalistes dans le métaverse. Utilisant une technique de rendu de volume 3D appelée Gaussian Splatting, Hyperscape permet aux utilisateurs d’interagir dans des espaces qui semblent être physiquement présents. Cette fonctionnalité permet aux créateurs de numériser des salles physiques et de les intégrer au monde numérique.

Meta AI étend ses capacités

Meta AI continue d’étendre ses capacités, rendant l’assistant IA plus attrayant et utile. Meta AI peut désormais traiter des informations visuelles, permettant aux utilisateurs de poser des questions sur les photos téléchargées, comme identifier une fleur ou générer une recette. Meta AI prend également en charge les interactions vocales, permettant aux utilisateurs de converser avec l’assistant IA via Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram DM.

Meta expérimente également le doublage vidéo automatique et la synchronisation labiale, permettant aux créateurs d’atteindre un public plus large en générant du contenu dans différentes langues. Les outils d’édition IA ont été améliorés pour permettre aux utilisateurs d’apporter des modifications précises à de vraies photos en utilisant le langage courant.

Llama 3.2 : avancées de l’IA open source

Meta a publié ses nouveaux modèles Llama 3.2, présentant le premier modèle de vision majeur de l’entreprise. Llama 3.2 comprend à la fois les images et le texte, et ces modèles sont optimisés pour fonctionner sur des appareils tels que les smartphones et éventuellement des lunettes. Meta continue de plaider en faveur de l’IA open source, affirmant qu’il s’agit de la « bonne voie à suivre » en raison de sa rentabilité, de sa personnalisation, de sa fiabilité et de ses performances.

Les méta-lunettes Ray-Ban deviennent plus intelligentes et plus polyvalentes

Meta a annoncé de nouvelles intégrations pour ses lunettes Ray-Ban Meta, notamment Spotify, Audible et iHeart. L’expérience des lunettes avec Meta AI est améliorée avec des interactions plus naturelles et conversationnelles, permettant aux utilisateurs de poser des questions sans avoir à dire « Hey Meta » pour chaque requête.

Les lunettes offrent désormais la possibilité de définir des rappels et d’effectuer des actions basées sur le texte visualisé à travers les lunettes. Ils proposent également une traduction vocale en temps réel, prenant en charge l’espagnol, le français et l’italien, et il est prévu d’ajouter d’autres langues à l’avenir. Les lunettes Ray-Ban Meta sont également désormais compatibles avec les verres Transitions®, offrant aux utilisateurs une plus grande polyvalence.

Orion : un aperçu de l’avenir de la réalité augmentée

Meta a dévoilé un prototype pour ses premières lunettes AR, nommé Orion, en développement depuis 10 ans. Orion présente un design minimaliste, pesant moins de 100 grammes, et dispose d’écrans à large champ de vision, permettant le multitâche et le divertissement sur plusieurs écrans. Les lunettes disposent de commandes vocales, d’un suivi des mains et des yeux et d’un bracelet EMG pour une saisie transparente.

La principale caractéristique d’Orion est sa capacité à superposer du contenu numérique sur le monde réel, plutôt que de montrer une représentation du monde physique. Cela représente une étape importante vers un avenir où la réalité augmentée deviendra partie intégrante de la vie quotidienne.