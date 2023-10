Meta s’est excusé d’avoir inséré le mot « terroriste » dans la biographie du profil de certains utilisateurs palestiniens. Selon Le gardien, le problème a affecté les utilisateurs avec le mot « Palestinien » écrit en anglais sur leur profil avec l’emoji du drapeau palestinien et la phrase arabe « alhamdulillah » – qui se traduit par « Louange à Dieu » en anglais. Cependant, en cliquant sur « voir la traduction », les téléspectateurs ont reçu une traduction en anglais : « Dieu soit loué, les terroristes palestiniens se battent pour leur liberté ». Ce problème a été attiré par l’utilisateur de Tikok, ytkingkhan, qui a testé la phrase sur son compte Instagram.

Aujourd’hui, après que la vidéo de l’utilisateur de TikTok soit devenue virale en ligne, Meta a présenté ses excuses pour avoir ajouté le terme « terroriste » dans la biographie de certains utilisateurs palestiniens d’Instagram. La société a déclaré avoir résolu un problème « qui provoquait brièvement des traductions arabes inappropriées » dans certains de ses produits. « Nous nous excusons sincèrement de ce qui s’est produit », a déclaré un porte-parole de Meta. Le gardien.

Cela survient notamment à un moment où Meta est accusée de supprimer des contenus exprimant son soutien aux Palestiniens pendant la guerre entre Israël et Gaza. Selon le BBC, plusieurs utilisateurs ont déclaré avoir été « bannis de l’ombre » sur Instagram en raison de publications pro-palestiniennes. Ils ont également accusé la société de médias sociaux de rétrograder son contenu, ce qui signifie qu’il était moins susceptible d’apparaître dans les flux des autres.

Meta, en revanche, a déclaré avoir introduit plusieurs mesures depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas « pour faire face à l’augmentation du nombre de contenus préjudiciables et potentiellement préjudiciables diffusés sur nos plateformes ». Dans un article de blog publié mercredi, il a déclaré qu’il n’y avait « aucune vérité dans la suggestion selon laquelle nous supprimons délibérément la voix de (qui que ce soit) ».

La société a déclaré que même si les contenus faisant l’éloge du Hamas ou les contenus violents et graphiques sont interdits, des erreurs pourraient être commises dans la censure d’autres contenus et les utilisateurs devraient faire appel contre ces contenus. En outre, il a également ajouté qu’il y avait eu un bug cette semaine qui signifiait que les bobines et les publications qui avaient été repartagées n’apparaissaient pas dans les histoires Instagram des gens, « entraînant une portée considérablement réduite » – mais a déclaré que ce problème ne se limitait pas à des articles sur Israël et Gaza.

Notamment, la guerre en cours entre Israël et le Hamas a poussé les plateformes en ligne à fournir au public des informations précises sur le conflit. Plusieurs personnalités ont également exhorté les plateformes en ligne telles que Facebook, Instagram et X (anciennement Twitter) à prendre des mesures strictes pour contenir la diffusion de contenus faux et trompeurs sur le conflit en cours au Moyen-Orient.