Meta déploie la première mise à jour des fonctionnalités de Threads depuis son lancement

Instagram Threads, le clone de Twitter Méta lancé il y a deux semaines, est mis à jour pour inclure de nouvelles fonctionnalités, y compris un onglet suivi.

Cameron Roth, ingénieur logiciel pour Instagram, a partagé un Threads poste Mardi, annonçant des ajouts à l’application dans le cadre d’une mise à jour de Pommes iOS.

actualités liées à l’investissement

L’onglet Follows permettra probablement aux gens de voir plus facilement qui les suit. Les utilisateurs pourront également accéder à un bouton de traduction pour lire du texte dans d’autres langues et lire plus facilement les publications de personnes qu’ils ne suivent pas. Roth a déclaré que la mise à jour iOS inclut des corrections de bogues logiciels et des améliorations de chargement.

Threads a été un succès instantané pour Meta, qui a enregistré un record de 100 millions d’inscriptions en seulement cinq jours, suscitant des réponses défensives du fondateur de Twitter Elon Musk et de la nouvelle PDG Linda Yaccarino. Cependant, les données de Sensor Tower et Similarweb ont montré que le service a connu des baisses de croissance et d’engagement la semaine suivante.

Les annonceurs ont déclaré à CNBC qu’ils espéraient que Threads intégrerait davantage de fonctionnalités telles que les flux chronologiques et la possibilité de rechercher des hashtags, ce qui pourrait les aider à créer de meilleures campagnes publicitaires lorsque Meta ouvrirait cette opportunité.

Dans un autre article de Threads mardi, Roth a déclaré à propos de la mise à jour que les utilisateurs « pourraient avoir besoin de redémarrer votre application pour voir certains d’entre eux ou d’attendre la fin de la journée! »

« Nous utilisons un système d’indicateurs fournis par le serveur qui peut prendre un certain temps pour être complètement libéré », a-t-il écrit.

MONTRE: Threads est la situation parfaite au moment idéal pour Meta