Meta découvre une campagne de propagande liée à l’armée américaine

L’opération secrète poussant des récits pro-américains et anti-russes a déjà été révélée par des chercheurs

La société mère de Facebook, Meta, a reconnu la découverte de plusieurs groupes de faux comptes et de pages soupçonnés d’être liés à des individus “associé à l’armée américaine”, selon le dernier rapport sur les menaces contradictoires de la société publié cette semaine.

“Bien que les personnes derrière cette opération aient tenté de dissimuler leur identité et leur coordination, notre enquête a trouvé des liens avec des individus associés à l’armée américaine”, a déclaré la société dans un article de blog mardi.

La campagne d’influence a été découverte plus tôt cette année et au total, Meta a supprimé 39 comptes Facebook et 26 comptes Instagram, ainsi que 16 pages et deux groupes, tous pour violation de la politique de l’entreprise contre “comportement inauthentique coordonné.”

Le géant des médias sociaux a admis que l’opération à grande échelle s’étendait au-delà de ces plusieurs dizaines de comptes et sur de nombreuses autres plateformes Internet, notamment Twitter, YouTube et Telegram, ainsi que sur les principaux réseaux sociaux russes VKontakte et Odnoklassniki. Il a apparemment tenté de minimiser la découverte en insistant sur le fait que “la majorité des messages de cette opération n’avaient que peu ou pas d’engagement de la part de communautés authentiques” et mettant en évidence similaires “campagnes trompeuses” par la Chine et la Russie.

La reconnaissance de Meta justifie une enquête explosive du Washington Post qui a révélé que le Pentagone a été contraint de lancer un “audit approfondi de la façon dont il mène la guerre de l’information clandestine”, après que divers comptes de médias sociaux, que ses agents utilisaient pour cibler des publics étrangers dans le cadre d’efforts de guerre psychologique élaborés, aient été exposés.

Lire la suite Les Psy-Ops américains exposés : Washington ne se soucie pas de la morale, il craint de se faire prendre

Le démantèlement du réseau d’influence a été initialement mis en évidence par des chercheurs de Graphika et de l’Observatoire Internet de Stanford, qui ont publié en août un rapport sur les réseaux en ligne qui auraient poussé “pro-occidental” anti-Russie et autres récits politisés.

Alors que l’étude originale n’attribuait la responsabilité des faux comptes à aucun acteur en particulier, deux responsables ont déclaré plus tard au Post que l’US CENTCOM – le commandement des combattants qui supervise les forces au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie centrale – “fait partie de ceux dont les activités sont soumises à un examen minutieux” pour ses opérations d’influence.

À l’époque, CENTCOM a refusé de dire si l’un des comptes suspects avait été créé par son personnel ou ses sous-traitants, mais un responsable a affirmé qu’un tel comportement “être absolument une violation de la doctrine et des pratiques d’entraînement.”