Meta débranche la prise sur Facebook Live Shopping

Après moins de deux ans, Facebook ferme sa fonction d’achat en direct, société mère Meta annoncé dans un article de blog mercredi.

À compter du 1er octobre, les utilisateurs ne pourront plus héberger d’événements Facebook Live Shopping nouveaux ou programmés. Facebook Live continuera, a déclaré la société, mais vous ne pourrez pas créer de listes de lecture de produits ou marquer des produits dans vos vidéos Facebook Live.

“Alors que les comportements de visionnage des consommateurs se tournent vers la vidéo courte, nous nous concentrons sur Reels sur Facebook et Instagram”, indique le message, suggérant aux utilisateurs d’essayer de marquer les produits dans Reels sur Instagram comme un substitut possible.

Méta



Après quelques essais et tests bêta, Facebook a rendu les achats en direct largement disponibles en novembre 2020. a été ajouté le mois de mai suivantproposant des démos, des tutoriels et d’autres vidéos de détaillants comme Abercrombie & Fitch, Bobbi Brown Cosmetics et Clinique.

Selon Meta, les segments d’achat précédemment filmés peuvent toujours être conservés en les téléchargeant sur votre page de profil ou dans Creator Studio.

L’annonce intervient quelques semaines seulement après TikTok aurait abandonné les plans pour étendre sa propre initiative de commerce électronique en direct, TikTok Shop, aux États-Unis et en Europe continentale.