Meta crée la start-up CRM Kustomer au cours d’une « année d’efficacité »

Méta a créé la startup d’entreprise Kustomer, qu’elle a achetée en 2020 pour environ 1 milliard de dollars.

Kustomer a annoncé le spin-out dans un article de blog publié Lundi, présentation de l’accord comme « le prochain chapitre de la startup en tant qu’entreprise indépendante ».

Les premiers investisseurs de Kustomer, parmi lesquels Battery Ventures, Boldstart Ventures et Redpoint Ventures, ont investi 60 millions de dollars supplémentaires dans la startup, qui dispose désormais d’un signalé valorisation de 250 millions de dollars.

Lorsque Meta a annoncé son acquisition de Kustomer en novembre 2020, le géant des réseaux sociaux a présenté la technologie de gestion de la relation client de la startup comme un outil utile pour aider les annonceurs de Meta à mieux gérer leurs interactions avec les clients sur des produits appartenant à Meta comme WhatsApp et Messenger.

Méta a dit à l’époque qu’il « soutiendrait les opérations de Kustomer en fournissant les ressources dont il a besoin pour faire évoluer son activité, améliorer et innover son offre de produits et ravir ses clients ».

Depuis l’acquisition, cependant, Meta a eu du mal à opérer dans un marché de la publicité en ligne en difficulté. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a décrit 2023 comme «l’année de l’efficacité» de l’entreprise et prévoit de licencier environ 21 000 travailleurs d’ici le début de l’été.

Les licenciements de Meta à ce jour ont affecté la capacité de l’entreprise à fournir un service client de qualité aux entreprises, aux influenceurs et à certains administrateurs de groupes Facebook, ont déclaré plusieurs sources à CNBC plus tôt cette année.

« Notre parcours avec Meta a été incroyable, et nous sommes fiers du travail que nous avons accompli ensemble pour transformer la façon dont les entreprises soutiennent leurs clients », a déclaré Brad Birnbaum, PDG de Kustomer.

dit dans un communiqué. « Notre partenariat a abouti à l’expansion de nos offres internationales, à l’élargissement de nos capacités avec l’intelligence artificielle et à l’approfondissement de notre intégration avec les canaux de communication modernes de Meta, [like] Instagram, Whatsapp [and] Messager. »

