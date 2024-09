Meta Connect 2024 : comment regarder l’événement métaverse et IA générative

Meta Connect 2024 démarre le Mercredi à 10h00 PTavec un discours liminaire du PDG Mark Zuckerberg. L’événement des développeurs devrait se concentrer sur les plateformes XR (VR et AR) de Meta, le métaverse et la plateforme d’IA générative open source de la société mère de Facebook, Llama. Certains nouveaux matériels, dont le Meta Quest 4, des mises à jour des Meta Ray-Ban et un aperçu du nouveau casque AR « Orion » pourraient peut-être passer un peu de temps sous le soleil californien.

Il existe plusieurs façons de diffuser la présentation en direct. Le moyen le plus simple est de mettre la présentation en favoris. Site Meta Connectoù vous pouvez vous inscrire gratuitement. Meta le diffusera également via son Page Facebook du développeur. Si vous voulez vraiment avoir l’impression d’être à Menlo Park depuis le confort de votre salon, vous pouvez également accéder au discours liminaire à travers Horizon Worlds via votre casque Meta Quest.

Comme pour l’événement de l’année dernière, Meta sera diffusé via YouTube. Nous ajouterons ce lien à cet article une fois qu’il sera en ligne. D’autres panels de développeurs seront également mis à disposition sur YouTube et Facebook, pendant que l’événement se déroule jusqu’à jeudi. Vous pouvez trouver le programme complet de Meta Connect 2024 sur ce lien.

Comme toujours, TechCrunch vous apportera les nouvelles au fur et à mesure qu’elles seront publiées.