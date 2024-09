Meta Connect 2024 : comment regarder et à quoi s’attendre

Meta organise la semaine prochaine sa conférence annuelle des développeurs Connect, et présentera un tas de nouveaux matériels VR et AR attendus et peut-être quelques surprises – aux côtés de ce qui pourrait être une vitrine Meta AI lourde mettant en vedette le tout nouveau modèle de langage de grande taille Llama de la société et un générateur d’images dans des applications comme WhatsApp.

Et comme Meta abandonne les outils personnalisés pour les filtres AR, nous pourrions finir par voir apparaître un tout nouvel ensemble d’outils de développement conçus pour exploiter les expériences d’IA génératives. Peut-être que tout cela se réunira dans la prochaine grande avancée de Meta dans ses idées de réalité alternative (et homonyme) dans le métavers, y compris des mises à jour importantes d’Horizon Worlds.

Cependant, les produits les plus attendus qui devraient apparaître lors de la conférence sont le successeur du Meta Quest 3 et peut-être des mises à jour des Meta et des Raybans, qui sont des lunettes intelligentes très cool. Nous espérons voir les lunettes AR « Orion » dont on entend parler, mais nous devrons assister au discours d’ouverture de Connect pour le savoir.

Quand aura lieu Meta Connect 2024

La conférence des développeurs Meta’s Connect commence cette année le Mercredi 25 septembre 2024et se termine le lendemain, le jeudi 26 septembre. La conférence débutera par le discours d’ouverture de Connect, dirigé par le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, à 13h HE / 10h HPsuivi immédiatement d’un discours d’ouverture du développeur à 14h00 HE / 11h00 HP. Meta a un programme complet sur le site Connect.

Comment regarder Meta Connect 2024

Le discours d’ouverture de Meta Connect sera diffusé en direct sur le site officiel de Meta Connect. Si vous êtes un utilisateur de casque Quest, vous pouvez également regardez-le sur Horizon Worlds. Après les discours, vous pouvez participer à des sessions de développement en direct pour des plongées approfondies sur l’IA et la réalité mixte sur Facebook.

À quoi s’attendre à Meta Connect 2024

Attendez-vous à un casque Quest VR moins cher. Photo de Becca Farsace / The Verge

Le plus intéressant avec Meta, c’est qu’il détient les clés de ce qui se rapproche le plus des casques VR grand public avec le Quest 2 et le Quest 3. Ce dernier, cependant, a démarré à un prix trop élevé (500 $ contre 200 $ pour le Quest 2) et n’avait pas de transmission vidéo AR très nette. On attend maintenant une version moins chère, le Quest « 3S », qui pourrait être vendu à seulement 299,99 $, selon les fuites.

Meta a également d’autres nouveaux casques VR en préparation, notamment un nouveau Quest 4 pour 2026 et un casque de niveau professionnel conçu pour l’informatique spatiale, baptisé en interne « La Jolla » pour 2027. Des rapports récents suggèrent que les plans pour ce dernier pourraient désormais être gelés, d’autant plus que le Vision Pro d’Apple à 3 500 $ a du mal à gagner du terrainNous ne verrons peut-être pas ces modèles spécifiquement à Connect, mais d’autres modèles en cours de développement pourraient apparaître.

Meta peut-il fabriquer une paire de lunettes intelligentes encore plus cool ? Photo de Amelia Holowaty Krales / The Verge

Attendez-vous également à une mise à jour des lunettes intelligentes futuristes Ray-Ban Meta lors du Connect. Les lunettes actuelles ont l’air propres et ne sont pas trop volumineuses, mais elles sont mûres pour une mise à jour itérative, même si aucune fonctionnalité de réalité augmentée n’est prévue. Les lunettes répondent à vos commandes avec Meta AI, alors attendez-vous à de nouvelles expériences d’assistant de chatbot en cours de route.

Meta travaille également sur de nouvelles lunettes de réalité mixte baptisées en interne « Orion », dont nous pouvons au moins nous attendre à un aperçu. Snap nous a récemment permis de porter ses nouvelles lunettes AR, mais elles sont réservées aux développeurs, et un ancien ingénieur de Snap travaillant sur le projet les a qualifiées de « manifestement mauvaises ». Espérons que ce que nous verrons d’Orion sera beaucoup plus intéressant.