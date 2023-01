Meta condamné à une amende de plus de 400 millions de dollars en Irlande pour violation de la vie privée dans l’UE

Société mère de Facebook Méta mercredi a été condamné à une paire d’amendes totalisant plus de 400 millions de dollars, le régulateur irlandais de la confidentialité ayant conclu que les pratiques de publicité et de traitement des données de l’entreprise enfreignaient les lois européennes sur la confidentialité.

La Commission irlandaise de protection des données a déclaré que Meta devrait être condamné à payer deux amendes – la première, une amende de 210 millions d’euros (222,5 millions de dollars) pour violation du règlement général sur la protection des données de l’Union européenne, ou RGPD, et la seconde, une amende de 180 millions d’euros. liés à des violations de la même loi par Instagram.

Combinées, les sanctions s’élèvent à 390 millions d’euros (414 millions de dollars).

Les amendes marquent la conclusion de deux longues enquêtes sur Meta par le régulateur irlandais, qui avait été critiqué pour les retards dans le processus. Le DPC a commencé à enquêter sur l’entreprise le 25 mai 2018, le jour où le RGPD de l’UE est entré en vigueur.

Le RGPD impose des exigences strictes aux entreprises en ce qui concerne le traitement des informations personnelles. Les entreprises qui enfreignent les règles s’exposent à des pénalités pouvant atteindre 4 % des revenus annuels mondiaux.

Dans le décision Mercredi, la DPC a indiqué que Meta doit mettre en conformité ses opérations de traitement de données dans un délai de trois mois. Le chien de garde est la principale autorité de régulation de Meta et de plusieurs autres géants américains de la technologie, qui ont leur siège en Irlande.

Meta, qui a changé son nom de Facebook en 2021, a déclaré mercredi dans un communiqué qu’il prévoyait de faire appel de la décision. La décision n’équivaut pas à une interdiction de la publicité personnalisée et les entreprises peuvent continuer à utiliser les plateformes de Meta pour cibler les utilisateurs avec des publicités, a-t-il ajouté.

“La suggestion selon laquelle les publicités personnalisées ne peuvent plus être proposées par Meta dans toute l’Europe à moins que l’accord de chaque utilisateur n’ait été préalablement demandé est incorrecte”, a déclaré un porte-parole de Meta à CNBC par e-mail.

“Il y a eu un manque de clarté réglementaire sur cette question, et le débat entre les régulateurs et les décideurs autour de la base juridique la plus appropriée dans une situation donnée dure depuis un certain temps”, a ajouté le porte-parole.

“C’est pourquoi nous sommes fortement en désaccord avec la décision finale du DPC et pensons que nous nous conformons pleinement au RGPD en nous appuyant sur la nécessité contractuelle pour les publicités comportementales compte tenu de la nature de nos services. En conséquence, nous ferons appel du fond de la décision.”