Meta condamné à une amende de 414 millions de dollars après que des pratiques publicitaires ont été jugées illégales en vertu de la législation européenne

La décision est l’un des jugements les plus importants depuis que le bloc des 27 nations, qui abrite environ 450 millions de personnes, a promulgué une loi historique sur la confidentialité des données visant à restreindre la capacité de Facebook et d’autres entreprises à collecter des informations sur les utilisateurs sans leur consentement préalable. La loi est entrée en vigueur en 2018.

La sanction contre Meta contraste avec la réglementation aux États-Unis, où il n’y a pas de loi fédérale sur la confidentialité des données et seuls quelques États comme la Californie ont pris des mesures pour créer des règles similaires à celles de l’UE. Mais tout changement apporté par Meta à la suite de la la décision pourrait affecter les utilisateurs aux États-Unis ; de nombreuses entreprises technologiques appliquent les règles de l’UE à l’échelle mondiale, car cela est plus facile à mettre en œuvre que de les limiter à l’Europe.

Si un grand nombre d’utilisateurs choisissent de ne pas partager leurs données, cela couperait l’une des parties les plus précieuses de l’activité de Meta. Les informations sur l’historique numérique d’un utilisateur – telles que les vidéos sur Instagram incitant une personne à arrêter de défiler ou les types de liens sur lesquels une personne clique lorsqu’elle navigue sur ses flux Facebook – sont utilisées par les spécialistes du marketing pour diffuser des publicités devant les personnes les plus susceptibles acheter. Les pratiques ont aidé Meta à générer 118 milliards de dollars de revenus en 2021 .

Les difficultés de Meta surviennent alors qu’il tente de diversifier ses activités des médias sociaux au monde de la réalité virtuelle connu sous le nom de métaverse. Le cours des actions de la société a chuté de plus de 60 % au cours de la dernière année et a licencié des milliers d’employés.

L’annonce de mercredi concerne deux plaintes déposées contre Meta en 2018. Meta a déclaré qu’il ferait appel de la décision, mettant en place ce qui pourrait être une lutte juridique prolongée qui mettra à l’épreuve la puissance du RGPD et l’agressivité avec laquelle les régulateurs utilisent la loi pour forcer les entreprises à changer leur pratiques commerciales.

“Nous croyons fermement que notre approche respecte le RGPD, et nous sommes donc déçus par ces décisions”, a déclaré Facebook dans un communiqué.

Le résultat a été salué par les groupes de protection de la vie privée comme une réponse attendue depuis longtemps aux entreprises qui engloutissent autant de données que possible sur les personnes en ligne afin de diffuser des publicités personnalisées. Mais les plus de quatre ans qu’il a fallu pour parvenir à une décision ont également été considérés par les critiques comme un signe que l’application du RGPD est faible et lente.

“L’application européenne n’a pas encore tenu la promesse du RGPD”, a déclaré Johnny Ryan, un militant du droit à la vie privée qui est chercheur principal au Conseil irlandais pour les libertés civiles. Le jugement signale que “Big Tech pourrait être dans une course beaucoup plus cahoteuse”.

Au sein de l’Union européenne, il y a eu un désaccord sur la manière d’appliquer le RGPD Les autorités irlandaises ont déclaré qu’elles avaient initialement statué que l’utilisation par Meta des conditions d’utilisation pour l’autorisation était légalement suffisante pour se conformer à la loi, mais elles ont été annulées par un conseil composé de représentants de tous les pays de l’UE.

“Il y a eu un manque de clarté réglementaire sur cette question, et le débat entre les régulateurs et les décideurs autour de la base juridique la plus appropriée dans une situation donnée dure depuis un certain temps”, a déclaré Meta dans son communiqué.