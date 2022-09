Aujourd’hui Mark Zuckerberg a annoncé que Meta commence à tester les discussions communautaires pour les groupes Facebook dans Messenger, et ces mots semblent vraiment déroutants, alors déballons ce dont nous parlons ici.

Il est probablement plus facile de considérer les discussions communautaires comme la propre interprétation de Discord par Meta. Ceux-ci seront disponibles pour les groupes Facebook, et vous pourrez rejoindre et participer à partir de Facebook Messenger.

Pour citer la gueule du cheval, “avec les chats communautaires, les gens peuvent se connecter avec leurs communautés en temps réel autour des sujets qui les intéressent à la fois sur Facebook et Messenger via texte, audio et vidéo. L’expérience mélange de manière transparente Messenger et les groupes Facebook”, donnant une ambiance plus immédiate – “les administrateurs peuvent désormais démarrer une conversation sur un sujet et obtenir des réponses sur le moment au lieu d’attendre que les gens commentent un message”.

La personne qui crée le chat communautaire peut l’organiser en catégories, afin que les membres du groupe puissent facilement trouver ce qui les intéresse le plus. En tant qu’administrateur, vous pouvez démarrer une discussion pour les membres du groupe autour d’un sujet spécifique, une discussion d’événement pour une sortie ou une rencontre, une discussion de diffusion en lecture seule pour annoncer les mises à jour à l’échelle du groupe et une discussion réservée aux administrateurs pour collaborer avec d’autres administrateurs et modérateurs. Vous pouvez également créer des canaux audio, et les participants ont alors la possibilité d’activer la vidéo une fois qu’ils sont dans le canal audio.

Comme fortement implicite jusqu’à présent, les discussions communautaires ne sont accessibles qu’aux membres d’un groupe. Facebook fournit une variété d’outils de modération pour s’assurer que l’expérience n’est pas mauvaise. La société espère évidemment que l’expérience en temps réel incitera les gens à utiliser les chats communautaires, et si le succès de Discord est quelque chose à voir, cela pourrait bien fonctionner.

