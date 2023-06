Meta commence à bloquer le contenu des nouvelles pour jusqu’à 5 % des utilisateurs canadiens de Facebook et d’Instagram

Meta a commencé à empêcher certains utilisateurs canadiens de Facebook et Instagram d’accéder ou de publier du contenu d’actualités jusqu’à la fin du mois.

Cette décision, que le géant des médias sociaux a annoncée dans un article de blog jeudi, intervient en réaction à l’adoption imminente du projet de loi C-18, la loi sur les informations en ligne.

Facebook a déclaré qu’il serait obligé de bloquer le contenu des nouvelles de ses plateformes au Canada si le projet de loi devenait loi, ce qui pourrait se produire dès ce mois-ci alors que le projet de loi est actuellement examiné au Sénat.

Entre autres stipulations, le projet de loi obligerait les géants de la technologie à payer les entreprises de médias canadiennes pour créer des liens ou autrement réorienter leur contenu en ligne.

« Alors que nous nous préparons à nous conformer à la législation, nous annonçons aujourd’hui que nous allons commencer des tests sur les deux plateformes qui empêcheront certains utilisateurs et éditeurs de visionner ou de partager du contenu d’actualités au Canada », a déclaré Meta.

Entre un et cinq pour cent des 24 millions de Canadiens qui utilisent Facebook ou Instagram seront inclus dans le test, qui est déjà en cours.

Différents contenus peuvent être bloqués pour différents utilisateurs sur différentes plateformes, a déclaré Rachel Curran, responsable des politiques publiques pour Meta Canada.

« Ce ne sera pas nécessairement une expérience uniforme », a-t-elle déclaré. « Certains liens d’actualités ne pourront pas être partagés sur Facebook, mais ce ne sera peut-être pas cette expérience sur Instagram. Ce sera une expérience différente sur différentes surfaces. »

Êtes-vous un utilisateur de Facebook ou d’Instagram ? Utilisez-vous ces plateformes pour partager les nouvelles ? Nous voulons vous parler dans le cadre d’une histoire. Envoyez-nous un courriel à [email protected].

« Tout au long de la période de test, qui durera plusieurs semaines, un petit pourcentage de personnes au Canada qui sont inscrites aux tests seront averties si elles tentent de partager du contenu d’actualités. »

Le test signifie qu’un utilisateur ne verrait aucun lien vers des articles ou des vidéos d’éditeurs d’actualités dans son flux. Un utilisateur serait également empêché de partager ce contenu avec d’autres personnes.

Les éditeurs de nouvelles pourront publier des liens et du contenu de nouvelles, mais certains d’entre eux ne seront pas visibles au Canada.

REGARDER | Pourquoi Facebook menace de bloquer les nouvelles au Canada : Meta menace de bloquer les nouvelles sur Facebook et Instagram au Canada en raison d’un nouveau projet de loi Meta, la société mère de Facebook et d’Instagram, affirme qu’elle bloquera l’accès des Canadiens au contenu des nouvelles sur ses plateformes si la législation proposée par le gouvernement fédéral sur les nouvelles en ligne est adoptée dans sa forme actuelle.

Les utilisateurs qui seront inclus dans le test seront sélectionnés au hasard et ne seront informés qu’ils sont inclus que s’ils tentent de partager des nouvelles, auquel cas ils verront une notification indiquant qu’ils ne peuvent pas le faire.

Le nombre d’éditeurs de nouvelles dont le contenu sera inclus dans le test ne sera pas public et est également aléatoire, mais pourrait inclure des éditeurs internationaux opérant au Canada. Les éditeurs seront informés s’ils ont été inclus dans le test, indique Meta.

La décision de Meta fait suite à une décision similaire de Google plus tôt cette année, lorsqu’elle a bloqué les résultats d’actualités pour plus d’un million de Canadiens, également opposés au projet de loi.

Meta dit que le projet de loi C-18 est « une législation fondamentalement défectueuse qui ignore les réalités du fonctionnement de nos plateformes, les préférences des personnes qui les utilisent et la valeur que nous offrons aux éditeurs de nouvelles ».

Curran a déclaré aux sénateurs qui réfléchissaient au projet de loi en comité le mois dernier que la société s’opposait à ce qu’on lui demande de rémunérer les éditeurs de nouvelles pour leur contenu, alors que, selon leurs calculs, ils ont donné aux éditeurs de nouvelles plus de 1,9 million de clics au Canada au cours de la dernière année, « et gratuitement marketing d’une valeur estimée à plus de 230 millions de dollars. »

« Nous serons obligés d’indemniser les éditeurs de nouvelles pour le matériel qu’ils publient pour générer du trafic et générer des clics vers leur page et leurs sites Web où ils peuvent ensuite monétiser ces vues et ces globes oculaires soit via un mur payant, soit ils peuvent placer des annonces contre les vues qui apparaissent. sur leur page Web, » dit-elle. « On nous demande de les indemniser pour une activité qui leur profite réellement d’un point de vue monétaire. »

Le gouvernement qualifie cette décision de « décevante »

Le ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, a qualifié la décision de Meta de « décevante » et a déclaré que les Canadiens ne seraient pas intimidés par ces tactiques.

Les médias et les diffuseurs traditionnels ont salué le projet de loi, qui promet de « renforcer l’équité » sur le marché de l’information numérique et d’aider à rapporter plus d’argent pour les salles de rédaction qui se rétrécissent. Les géants de la technologie, dont Meta et Google, ont été accusés dans le passé d’avoir perturbé et dominé l’industrie de la publicité, éclipsant les petits acteurs traditionnels.

Meta, qui est basée à Menlo Park, en Californie, a pris des mesures similaires dans le passé. En 2021, il a brièvement bloqué les nouvelles de sa plateforme en Australie après que le pays a adopté une législation qui obligerait les entreprises technologiques à payer les éditeurs pour l’utilisation de leurs actualités. Il a ensuite conclu des accords avec des éditeurs australiens.

Meta aussi a conclu un accord avec des éditeurs britanniques cette année-làaprès des discussions similaires.