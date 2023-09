Meta chercherait à offrir une option sans publicité dans l’UE

Meta est un géant à plusieurs têtes d’une entreprise technologique, mais malgré toutes ses gueules affamées, il est également quelque peu prévisible. Donnez-lui un problème comme de nouvelles réglementations qui l’obligeront à être beaucoup plus transparent sur ses activités de publicité ciblée, et il s’y conformera, mais uniquement selon ses propres conditions. Le propriétaire de Facebook et d’Instagram envisagerait de laisser les utilisateurs de l’Union européenne payer pour avoir le privilège d’éviter toute publicité, un changement majeur pour l’entreprise qui a popularisé le modèle économique des médias sociaux au cours de la dernière décennie.

Vendredi, le New York Times signalé sur la base de trois sources anonymes qui connaissaient les projets de Meta, la société proposerait un modèle d’abonnement aux utilisateurs de l’UE. En termes simples, cet abonnement permettrait aux utilisateurs de payer pour une expérience sans publicité . Facebook et Instagram conserveraient toujours une version gratuite incluant des publicités. Le rapport ne mentionne pas combien coûterait cet abonnement ni toute autre fonctionnalité qui serait payante, mais cette décision constituerait un changement majeur pour l’entreprise qui a longtemps dépendu du modèle des utilisateurs en tant que produit.

Cette décision annoncée est une tentative d’éviter certaines des complications résultant de la Loi sur les services numériques de l’UE. La loi exige que les grandes entreprises technologiques, en particulier celles dotées de grandes plateformes, soient beaucoup plus transparentes sur leurs activités. pratiques ciblées de modération des publicités et du contenu. La loi passé par le Parlement européen l’année dernière, et même si elle n’est pas encore entrée en vigueur, l’UE a déjà commencé à appliquer certains mandats de la loi.

Meta a déjà subi des coups durs sous le coup du resserrement publicitaire de l’UE. Régulateurs antitrust en Allemagne déplacé vers le bloc Meta en combinant les données sur ses utilisateurs provenant de ses principales plates-formes, notamment Facebook, Instagram et WhatsApp, ainsi que d’autres sites Web. Meta utilise toutes les données collectées pour attirer les annonceurs sur ses plateformes. En mai, le L’UE inflige une amende de 1,3 milliard de dollars à Meta pour avoir envoyé des données de l’UE aux États-Unis.

Une fois atteint par Gizmodo, Meta a refusé de commenter.

Il existe peu de réseaux sociaux qui permettent aux utilisateurs de payer pour avoir le privilège de sauter les publicités. Twitter, sous les auspices d’Elon Musk, obsédé par le X, a promis les utilisateurs qui paient pour une vérification de 8 $ verraient deux fois moins de publicités en tant que non-abonnés. Meta propose déjà un service de vérification payant qui permet une surveillance plus proactive des comptes pour 12 $ sur le site. Web (15 $ sur iOS). Outre une surveillance supplémentaire des usurpations d’identité, il n’offre pas de services publicitaires plus étendus.

Instagram a déjà annoncé le mois dernier que c’était le cas proposer un flux chronologique pour Stories et R anguilles en Europe tout en promettant de fournir plus d’informations sur la manière dont les publications sont classées dans ses algorithmes d’IA. Cette semaine encore, la société a ajouté un nouveau paramètre pour les utilisateurs qui empêcherait Meta d’utiliser des publications pour entraîner son IA des modèles. L’Union européenne tente déjà d’amener les grandes entreprises technologiques à mettre en place des systèmes capables de reconnaître et d’étiqueter le contenu généré par l’IA.

D’autres entreprises technologiques se démènent pour se conformer aux mandats publicitaires de l’UE. La semaine dernière, Google a dit que ce serait bientôt le cas mettre à jour son centre de transparence publicitaire pour montrer aux utilisateurs de l’UE davantage ses pratiques publicitaires ciblées.