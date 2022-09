Meta cherche à réduire ses coûts de 10 % ou plus au cours des prochains mois : rapport

Meta cherche à réduire ses coûts de 10 % dans les mois à venir, selon un rapport publié mercredi par le Wall Street Journal.

Les réductions de coûts comprendront probablement des suppressions d’emplois en raison de réorganisations internes des services commerciaux, par opposition à des licenciements plus formels. La réduction des coûts devrait commencer au cours des prochains mois.

Pour son rapport sur les résultats du deuxième trimestre en juillet, la société mère de Facebook a signalé une augmentation de 22 % d’une année sur l’autre des coûts et dépenses totalisant près de 20,4 milliards de dollars. La société a investi massivement dans le métaverse dans l’espoir que la technologie encore à développer conduira à des ventes massives.

La société a également annoncé sa toute première baisse de revenus par rapport à il y a un an et a prédit lors de cet appel aux résultats que ses ventes chuteraient à nouveau au troisième trimestre.

Le directeur des produits, Chris Cox, avait précédemment déclaré aux employés dans une note de service que l’entreprise “vivait une période difficile ici et que les vents contraires étaient féroces”. Il a ajouté : “Nous devons exécuter parfaitement dans un environnement de croissance plus lente, où les équipes ne doivent pas s’attendre à de vastes afflux de nouveaux ingénieurs et de budgets.”

Meta est actuellement confronté à des défis importants dans son activité en raison de plusieurs facteurs. La mise à jour majeure de confidentialité d’Apple pour iOS 14 l’année dernière a rendu plus difficile pour Meta de fournir aux annonceurs des informations démographiques détaillées sur ses utilisateurs, et les annonceurs déplacent leurs dépenses vers d’autres plates-formes. De plus, la montée en puissance de TikTok a affecté la croissance des utilisateurs de l’entreprise.

D’autres sociétés de médias sociaux, notamment Snap, Twitter et Pinterest, sont également confrontées à des défis similaires.

Les actions Meta ont augmenté de moins de 1% dans les échanges de midi à 146,33 $ mercredi. Cependant, les actions ont baissé de plus de 56 % cette année, bien pire que le S&P 500, qui est en baisse de moins de 20 %, et le NASDAQ Composite, à forte composante technologique, qui est en baisse d’environ 26 %.