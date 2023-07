Meta cherche à cibler Twitter avec une application rivale appelée Threads

Meta est sur le point de dévoiler une nouvelle application qui semble imiter Twitter – un défi direct à la plate-forme de médias sociaux appartenant à Elon Musk.

Une liste de l’application, appelée Threads, est apparue sur l’App Store d’Apple, indiquant qu’elle ferait ses débuts dès jeudi. Il est présenté comme une « application de conversation basée sur du texte » qui est liée à Instagram, la liste taquinant une expérience de microblogging de type Twitter.

« Threads est l’endroit où les communautés se réunissent pour discuter de tout, des sujets qui vous intéressent aujourd’hui à ce qui sera tendance demain », a-t-il déclaré.

Les utilisateurs d’Instagram pourront conserver leurs noms d’utilisateur et suivre les mêmes comptes sur la nouvelle application, selon les captures d’écran affichées sur la liste de l’App Store. Meta a refusé de commenter l’application.

Musk a répondu « oui » à un tweet du co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey disant « Tous vos fils nous appartiennent », ainsi qu’une capture d’écran de la section de confidentialité de l’App Store montrant quelles informations personnelles pourraient être collectées par la nouvelle application Meta.

Les discussions pourraient être le dernier casse-tête pour Musk, qui a acquis Twitter l’année dernière pour 44 milliards de dollars et a apporté des changements qui ont déconcerté les annonceurs et découragé les utilisateurs, y compris de nouvelles limites quotidiennes sur le nombre de tweets que les gens peuvent voir.

Meta a un bon timing car les utilisateurs de Twitter sont de plus en plus frustrés par les changements de Musk et recherchent une alternative viable, a déclaré Matt Navarra, consultant en médias sociaux.

Threads présente « l’opportunité de passer à une plate-forme qui peut leur donner beaucoup de choses qu’ils veulent que Twitter continue d’être qu’il n’est plus », a-t-il déclaré.

Autoriser les utilisateurs d’Instagram à porter leur profil sur Threads pourrait donner à la nouvelle application plus d’attrait auprès des utilisateurs potentiels en leur fournissant un ensemble de comptes prêts à suivre, a déclaré Navarra, ancien directeur des médias sociaux du site d’actualités technologiques The Next Web and digital. conseiller en communication du gouvernement britannique.

Twitter a déployé une série de changements impopulaires ces derniers jours, notamment l’obligation pour les utilisateurs d’être vérifiés pour utiliser le tableau de bord en ligne TweetDeck. La politique annoncée lundi prend effet dans 30 jours et semble viser à générer des revenus supplémentaires, car les utilisateurs doivent payer pour faire vérifier leurs comptes dans le cadre des modifications apportées par Musk.

TweetDeck est populaire auprès des entreprises et des organes de presse, permettant aux utilisateurs de gérer plusieurs comptes Twitter.

Cela survient après le tollé suscité par l’annonce de Musk ce week-end selon laquelle Twitter a limité le nombre de tweets que les utilisateurs peuvent voir chaque jour – des restrictions que le PDG du milliardaire Tesla a décrites comme une tentative d’empêcher le grattage non autorisé de données potentiellement précieuses.

Pourtant, certains utilisateurs pourraient être rebutés par les antécédents de confidentialité des données de Meta, a déclaré Navarra. Et les challengers potentiels de Twitter comme Mastodon ont trouvé difficile d’inscrire des utilisateurs.

« Il est difficile de dire si le bouleversement et le mécontentement sont suffisamment forts pour provoquer un exode massif ou s’il s’agira d’une érosion lente », a déclaré Navarra.

La rivalité de Musk avec Meta Platforms pourrait également finir par déborder dans la vie réelle. Dans un échange en ligne entre Musk et le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, les deux milliardaires de la technologie ont apparemment convenu d’un match en cage, bien qu’il ne soit pas clair s’ils arriveront réellement sur le ring.