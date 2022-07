Meta change Facebook et Instagram pour ressembler et agir davantage comme TikTok

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg (au centre). REUTERS/Yuri Gripas

Meta apporte des modifications à Instagram et Facebook pour recommander automatiquement plus de contenu aux utilisateurs.

Instagram convertira plus de vidéos en Reels, un format vidéo qui ressemble à TikTok.

Facebook aura un nouvel onglet “Accueil” qui recommande le contenu des comptes que l’utilisateur ne suit pas.

Meta a modifié les applications de Facebook et d’Instagram pour qu’elles ressemblent davantage à son concurrent TikTok. Les changements semblent indiquer à quel point Meta perçoit TikTok comme une menace existentielle.

Instagram annoncé jeudi qu’à partir de maintenant toute vidéo de moins de 15 minutes sera convertie en Reel. Si cette vidéo est publiée par un compte public, elle sera également automatiquement introduite dans les algorithmes de recommandation de l’entreprise pour être diffusée sur d’autres comptes.

Instagram a lancé Reels aux États-Unis en 2020, et il a été largement considéré comme un clone du format vidéo abrégé de TikTok.

Pour Facebook la société divise son fil d’actualités classique sur ses applications iOS et Android. Les utilisateurs seront immédiatement redirigés vers un onglet “Accueil”, où le PDG Mark Zuckerberg a dit le “moteur de découverte” de l’entreprise fera la promotion du contenu qui, selon lui, intéressera l’utilisateur.

Les utilisateurs de Facebook pourront consulter les publications classées par ordre chronologique de leurs amis et les pages suivies en passant de l’onglet Accueil à un nouvel onglet “Flux”.

Zuckerberg a déclaré au personnel de Meta que la société était confrontée à un “niveau de concurrence sans précédent” de la part de Tiktok en février, Bloomberg signalé.

“Les gens ont beaucoup de choix quant à la façon dont ils veulent passer leur temps, et des applications comme TikTok se développent très rapidement”, a déclaré Zuckerberg lors d’une réunion à l’échelle de l’entreprise, selon Bloomberg.

Le nombre d’utilisateurs de Facebook a chuté pour la toute première fois au dernier trimestre de 2021.

TikTok compte quant à lui plus d’utilisateurs mensuels de la génération Z que Facebook et Instagram, selon une analyse de novembre 2021 de Renseignements d’initiés. Son l’activité publicitaire est également en plein essoret bien qu’il soit encore beaucoup plus petit que le propre empire publicitaire de Meta, il a déjà dépassé Twitter et Snapchat combinés.

Meta a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par Insider pour savoir si les modifications apportées à Facebook et Instagram étaient conçues pour copier TikTok.

