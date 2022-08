Meta bannit Andrew Tate de Facebook et Instagram pour “violation” des politiques

La nouvelle star de TikTok, le kickboxeur Andrew Tate, a également gagné sa position de nouveau visage de la misogynie sur Internet. Dans le dernier développement, Meta a banni l’influenceur de Facebook et Instagram pour avoir enfreint ses politiques. Au moment où son compte a été supprimé, il comptait 4,7 millions de followers sur Instagram. Le nombre avait considérablement augmenté, passant d’environ un million de followers en juin. Dans un communiqué, Meta a déclaré qu’il avait retiré l’influenceur de ses plateformes pour avoir enfreint ses politiques sur les organisations et les individus dangereux. L’entreprise n’a cependant pas fourni plus de détails. Plus tôt, Twitter l’avait banni pour avoir déclaré que les femmes devraient « assumer la responsabilité » d’avoir été agressées sexuellement.

Tate a fait à plusieurs reprises des commentaires misogynes, homophobes et autres nuisibles. En commençant par suggérer que les femmes devraient « assumer la responsabilité » d’avoir été violées, en les qualifiant de « propriété de l’homme » pour affirmer que la dépression n’est pas réelle, Tate a tout dit.

Il dirige une plate-forme d’apprentissage en ligne appelée Hustler’s University, où il facture les gens en échange de leur avoir prétendument appris à devenir riches. Récemment, l’indignation contre Tate s’est intensifiée et maintenant, les gens appellent les plateformes de médias sociaux à agir contre lui.

Le Guardian a rapporté que des milliers d’abonnés de la Tate’s Hustlers University ont tenté d’inonder TikTok de vidéos de lui afin de manipuler l’algorithme pour augmenter sa popularité.

La White Ribbon Charity a qualifié les commentaires de Tate de “extrêmement misogynes” et a déclaré qu’ils pourraient avoir de graves effets à long terme sur un jeune public, selon un rapport du London Evening Standard. L’organisme de bienfaisance a demandé que les vidéos de Tate soient supprimées de TikTok; il a déjà été une fois banni de Twitter.

Tate est devenu (in)célèbre depuis son passage dans l’émission de téléréalité Big Brother UK en 2016, d’où il a été retiré après la diffusion de vidéos de lui frappant une femme avec une ceinture et la maltraitant verbalement. Il avait affirmé que l’acte était consensuel. Ce n’était malheureusement que le début.

