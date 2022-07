Meta augmente le prix du casque Quest 2 VR de 100 $

Le casque Meta Quest 2 VR a été lancé il y a un peu moins de deux ans à 300 $, 100 $ de moins que le Quest original. Nous l’avions bien jusqu’à présent, mais Meta a décidé d’augmenter les prix – à partir d’août, le modèle 128 Go coûtera 400 $, celui de 256 Go coûtera 500 $.

Oui, “à partir d’août”, ce qui signifie que vous avez encore quelques jours pour récupérer un casque aux anciens prix. Notez que l’augmentation des prix s’appliquera à l’échelle mondiale, pas seulement aux États-Unis. De plus, le prix des accessoires Quest 2 et des unités remises à neuf augmentera également

Quoi qu’il en soit, en guise de consolation, Meta vous offrira une copie gratuite du jeu populaire Battre le sabre (si vous achetez un nouveau Quest 2 entre le 1er août et la fin de cette année, cela ne s’applique qu’aux comptes qui n’ont pas encore le jeu).

Le matériel est censé devenir moins cher à mesure qu’il vieillit, pas plus cher. Cependant, Meta pointe du doigt la hausse des coûts de, eh bien, tout. « Dans le même temps, les coûts de fabrication et d’expédition de nos produits ont augmenté. En ajustant le prix de Quest 2, nous pouvons continuer à augmenter nos investissements dans la recherche révolutionnaire et le développement de nouveaux produits qui poussent l’industrie de la réalité virtuelle vers de nouveaux sommets », écrit Meta.

La société souligne également que même avec la hausse des prix, le Quest 2 reste le casque VR le moins cher (les offres Vive de HTC commencent à 800 $, les casques Mixed Reality peuvent être trouvés pour 500 $ environ).

De nouveaux casques sont en route, y compris le projet Cambria plus avancé, qui arrivera plus tard cette année. La société prévoit “d’expédier de nouvelles générations de Meta Quest après cela”.

Voici une statistique intéressante tirée du billet de blog : les utilisateurs ont dépensé plus d’un milliard de dollars pour les applications Meta Quest. Considérant que Meta détenait 80% de part de marché dans l’espace des casques VR en 2021 (selon les données de IDC), il semble qu’il ait réussi à faire de la réalité virtuelle une activité rentable.

Remarque: le Quest 2 d’origine à 300 $ avait 64 Go de stockage, mais il a été abandonné l’année dernière et remplacé par l’unité de 128 Go au même prix.

La source