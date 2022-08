Meta atteint un règlement de 37,5 millions de dollars américains dans le cadre d’un recours collectif

Meta Platforms a conclu un règlement de 37,5 millions de dollars américains dans le cadre d’un procès accusant la société mère de Facebook de violer la vie privée des utilisateurs en suivant leurs mouvements via leurs smartphones sans autorisation.

Un règlement préliminaire du recours collectif proposé a été déposé lundi devant le tribunal fédéral de San Francisco et nécessite l’approbation d’un juge.

Il a résolu les allégations selon lesquelles Facebook aurait violé la loi californienne et sa propre politique de confidentialité en collectant des données auprès des utilisateurs qui ont désactivé les services de localisation sur leurs appareils mobiles.

Les utilisateurs ont déclaré que même s’ils ne voulaient pas partager leurs emplacements avec Facebook, la société a néanmoins déduit où ils se trouvaient à partir de leurs adresses IP (protocole Internet) et a utilisé ces informations pour leur envoyer des publicités ciblées.

Le règlement de lundi couvre les personnes aux États-Unis qui ont utilisé Facebook après le 30 janvier 2015.

Meta a nié avoir commis un acte répréhensible en acceptant de régler. Il n’a pas immédiatement répondu mardi aux demandes de commentaires.

En juin 2018, Facebook et le directeur général Mark Zuckerberg ont déclaré au Congrès américain que la société basée à Menlo Park, en Californie, utilise des données de localisation “pour aider les annonceurs à atteindre des personnes dans des zones particulières”.

À titre d’exemple, il a déclaré que les utilisateurs qui ont dîné dans des restaurants particuliers pourraient recevoir des messages d’amis qui y ont également mangé, ou des publicités d’entreprises qui souhaitaient fournir des services à proximité.

Le procès a débuté en novembre 2018. Les avocats des plaignants peuvent demander jusqu’à 30% du règlement de lundi pour les frais juridiques, selon les documents de règlement.

L’affaire est Lundy et al contre Facebook Inc, US District Court, Northern District of California, n° 18-06793.



(Reportage de Jonathan Stempel à New York. Montage par Nick Zieminski)