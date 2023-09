Meta apporte Horizon Worlds sur mobile et ordinateur de bureau

Après deux ans, Meta a ouvert son jeu vidéo métaverse Horizon Worlds aux utilisateurs de téléphones et de navigateurs Web. La société a annoncé jeudi qu’Horizon Worlds n’était plus limité aux utilisateurs qui déboursaient pour l’un des systèmes coûteux de la société. Casques VR. L’extension commence avec Meta’s Super grondement jeu de tir, et comprendra bientôt un certain nombre d’autres « Mondes », comme la société appelle ses applications et ses expériences. En d’autres termes, Meta travaille sur un métaverse qui n’est plus un métaverse.

De toute façon, que résoudra la réalité virtuelle ?

« Le métaverse devrait être accessible à tous, quel que soit l’appareil sur lequel ils se trouvent », a déclaré Meta dans un communiqué. article de blog. « Et même si les casques Quest constituent le moyen le plus immersif d’accéder au métaverse, nous pensons qu’il devrait y avoir plusieurs points d’entrée. Amener Worlds sur davantage de surfaces est une étape vers la concrétisation de cette vision et l’ouverture de l’expérience à davantage de personnes.

Mais lorsque vous vous connectez à la version mobile ou de bureau de Super grondement, que Meta décrit comme la « nouvelle version à écran plat de Worlds », vous ne vous connectez pas au métaverse. Vous jouez simplement à un jeu multijoueur. C’est une expérience disponible depuis Pong est sorti en 1972.

Quand Mark Zuckerberg a annoncé il changeait le nom de son entreprise pour Meta, la vision qu’il avait exposée n’était pas de faire un tas de jeux vidéo mal notés, il s’agissait de créer un « métaverse », un monde virtuel parallèle enveloppant où vous pouvez faire tout ce que vous aimez dans un espace physique de viande et bien plus encore. Le directeur de la technologie de Meta, Andy Bosworth, a un jour décrit l’objectif d’Horizon Worlds comme étant l’expérience de « conduire beaucoup de gens » vers le métaverse, plutôt que vers la destination finale de l’entreprise. Meta n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Ce n’est cependant pas inattendu. Zuckerberg a déclaré qu’il prévoyait une version mobile d’Horizon Worlds quelques mois seulement après le lancement de la plateforme. Mais Meta n’est pas un développeur de jeux (ou peut-être l’est-il maintenant), c’est une société de médias sociaux qui construit une vision spécifique de l’avenir. Si Horizon Worlds est un produit d’appel destiné à intéresser les gens au métaverse, laisser les gens jouer sur un téléphone est probablement une tentative d’intéresser les gens à la version plus métaverse d’Horizon Worlds. Meta l’appelle « un excellent moyen de garder le FOMO à distance ». c’est plus probablement un moyen d’essayer d’encourager FOMO et de vous faire dépenser 300 $ à 1 500 $ pour un casque VR.

Pour l’instant cependant, tout est FOMO pour la plupart d’entre nous. Meta affirme que les nouvelles versions de Super Rumble ne sont disponibles que pour un « petit nombre » de personnes pour le moment. J’ai essayé de jouer et je me suis retrouvé sur une liste d’attente. Lorsqu’il sera disponible, vous pourrez jouer sur Android, les navigateurs Web sur horizon.meta.comet iOS à un moment donné dans les semaines à venir.