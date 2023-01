Meta apporte des personnalisations pour les chats cryptés de bout en bout sur Messenger

La société mère de Facebook, Meta, a une fonctionnalité pour Messenger appelée Conversation secrète, fournissant un cryptage de bout en bout qui n’enregistre pas les discussions sur les serveurs cloud. Maintenant, ces messages n’ont plus besoin d’être ennuyeux avec des bulles bleues/grises sur fond blanc – Meta a introduit des personnalisations pour les chats.

Différents utilisateurs de la conversation secrète peuvent définir des surnoms, des thèmes de discussion, des émoticônes et des réactions personnalisées, ainsi que des photos de groupe – à peu près toutes les fonctionnalités qui ont rendu les discussions régulières différentes et uniques pour chaque ami et groupe d’amis.

Les autres modifications incluent l’aperçu du lien, l’état actif et même les bulles sur Android. C’est vrai – Messenger et Meta ne peuvent pas lire et stocker vos messages, mais ils peuvent toujours être affichés autour de l’interface utilisateur de votre téléphone à condition que l’application soit en cours d’exécution.

Il est essentiel de mentionner que les conversations secrètes sont limitées à l’appareil, ce qui signifie qu’elles ne peuvent apparaître que sur le smartphone ou l’ordinateur qui a configuré la connexion cryptée. Cependant, ils sont transférables grâce à des clés uniques.

Le chiffrement général de bout en bout est également testé pour les conversations par défaut, a révélé Meta dans le même communiqué de presse. La société “a passé du temps à constituer une équipe d’ingénieurs, de cryptologues, de concepteurs et d’experts en politiques talentueux” qui travaillent tous sur la nouvelle fonctionnalité.

Au cours des prochains mois, de plus en plus de personnes verront progressivement certains de leurs chats mis à niveau avec une couche de protection supplémentaire, et Messenger notifiera chaque chat et fil de discussion.

Source