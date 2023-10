La Commission fédérale des communications a accepté jeudi d’ouvrir une bande de spectre pour certains appareils, ce qui pourrait ouvrir la voie à de nouvelles applications de dispositifs portables de réalité augmentée et virtuelle.

L’agence a voté à l’unanimité en faveur de l’ouverture de la bande 6 GHz à ce qu’elle appelle « une nouvelle classe d’appareils à très faible consommation », comme les technologies portables.

La FCC espère qu’elle « stimulera un écosystème d’applications de pointe, notamment des technologies portables et de réalité augmentée et virtuelle, qui aideront les entreprises, amélioreront les opportunités d’apprentissage, feront progresser les opportunités en matière de soins de santé et apporteront de nouvelles expériences de divertissement », selon un communiqué de presse. libérer.

Méta » a salué cette décision, le vice-président de la politique nord-américaine, Kevin Martin, déclarant dans un communiqué que le vote est « un brillant exemple d’un régulateur gouvernemental travaillant tôt avec l’industrie pour construire l’avenir ».

L’entreprise considère l’ouverture de la bande 6 GHz comme une étape importante dans sa vision pour ses lunettes intelligentes. Ce développement signifie que les générations futures de ce type d’appareils pourraient offrir de meilleures fonctionnalités même lorsque l’utilisateur se trouve à l’extérieur de son domicile et loin d’une connexion Wi-Fi puissante.

« La bande 6 GHz est devenue essentielle pour l’avenir de la connectivité sans fil », Google Le groupe de matériel informatique, Pixel, a déclaré dans un poster sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. « Le vote d’aujourd’hui par la FCC est une victoire pour les utilisateurs de Pixel et les consommateurs américains, car cette bande sera désormais disponible pour la communication WiFi peer-to-peer à haut débit. »

L’entreprise décrit une connexion peer-to-peer sur son Site des développeurs Android comme moyen pour les appareils de

« Connectez-vous directement les uns aux autres via Wi-Fi sans point d’accès intermédiaire », ce qui, selon eux, peut être utile pour les jeux multijoueurs et les applications de partage de photos.

Pomme De même, il a qualifié le vote du FCC de « pas en avant positif », dans un communiqué publié jeudi.

Lorsque la FCC a sollicité des commentaires sur l’ouverture de l’utilisation sans licence de la bande 6 GHz en 2020Pomme, Broadcom Méta et Google a plaidé pour que l’agence accepte la proposition, affirmant qu’elle « permettrait des cas d’utilisation critiques dans le cadre de l’écosystème 5G de nouvelle génération ».

Dans un commentaire écrit à l’époque, les sociétés avaient déclaré que la création d’une classe d’appareils à très faible consommation (VLP) – qui comprendrait des outils AR et VR, des écouteurs et des contrôleurs de jeu – avec accès à la bande 6 GHz permettrait à ces outils de devenir plus mobiles, capables de fonctionner sans fil et hors de la maison.

« Cette capacité, combinée à de faibles latences et à des débits de données élevés, prendrait en charge de nouveaux cas d’utilisation critiques, de la formation aux interventions chirurgicales vitales à l’assistance aux Américains aveugles et malvoyants », écrivaient les sociétés à l’époque.

Ils ont également averti que le fait de ne pas autoriser une utilisation plus portable et en extérieur des lunettes AR/VR « réduirait considérablement leur utilité » pour des cas d’utilisation tels que « le jogging ou la randonnée ou les expériences de fans de nouvelle génération lors d’événements sportifs ».

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.

REGARDER : Qu’est-ce que le métaverse et pourquoi des milliards de dollars y sont-ils dépensés ?