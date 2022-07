Meta annonce une première baisse de revenus et une baisse de 36% de ses bénéfices

Le chiffre d’affaires de Meta pour le deuxième trimestre était de 28,82 milliards de dollars, contre 29,07 milliards de dollars un an plus tôt. Le bénéfice était de 6,69 milliards de dollars, en baisse de 36% par rapport à l’année précédente. Les analystes de Wall Street avaient prédit des bénéfices de 7,04 milliards de dollars sur des revenus de 28,9 milliards de dollars, selon les données compilées par FactSet.

Pendant des années, les ventes de Facebook ont ​​augmenté sans faute et ont continué de croître, défiant les lois de la gravité alors même que l’entreprise était secouée par des scandales liés à la confidentialité et à la désinformation.

Les résultats ont aggravé une journée difficile pour Meta, qui a également été poursuivi mercredi par la Federal Trade Commission pour un accord d’achat d’une société de réalité virtuelle appelée Within. Le procès a frappé directement les ambitions de Mark Zuckerberg, fondateur et directeur général de Meta, qui a dépensé des milliards de dollars pour créer un monde immersif d’interaction sociale dans le «métavers», qui est une combinaison de réalités virtuelles et augmentées qui seront liés par le commerce et les relations en ligne.