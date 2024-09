Méta-analyse de l’effet de l’exercice physique sur la fonction cognitive chez les patients âgés atteints de diabète de type 2 | BMC Geriatrics

Processus de recherche

L’examen initial de la littérature connexe a révélé 1829 études. Parmi celles-ci, 1794 ne répondaient pas aux critères d’inclusion et ont été exclues. Ainsi, 35 études ont été incluses après des tests préliminaires. Après lecture des textes complets et exclusion des études dans lesquelles l’objet de recherche, les interventions et les indicateurs de résultats ne correspondaient pas, 27 études ont été à nouveau exclues et, finalement, 8 études ont été incluses dans l’analyse [17,18,19, 22,23,24,25,26]Le diagramme de flux est présenté dans la Fig. 1.

Fig. 1 Diagramme de synthèse de la littérature

Caractéristiques des études incluses

Huit études portant sur un total de 747 patients ont été incluses dans l’étude. Parmi ces huit études, six ont été menées en Chine [17, 19, 22,23,24, 26]et un chacun au Japon [25] et la Thaïlande [18]. Il y avait 375 participants dans le groupe d’exercice et 372 participants dans le groupe témoin. Tous les groupes d’intervention de l’étude ont reçu une intervention d’exercice, tandis que les participants du groupe témoin de six études [17, 22,23,24,25,26] ont reçu des soins de routine et les participants au groupe témoin de deux études [18, 19] ont conservé leur mode de vie d’origine. Les caractéristiques de base de la littérature incluse sont présentées dans le tableau 1.

Tableau 1 Caractéristiques de base de la littérature

Évaluation de la qualité des études incluses

Les huit études [17,18,19, 22,23,24,25,26] procédures d’attribution de séquences aléatoires signalées. Pour l’évaluation de la dissimulation de l’attribution, le risque de biais de 7 études [17,18,19, 22, 23, 25, 26] reste floue et le risque d’une étude [24] était relativement faible. Il n’y a aucune mention claire concernant la mise en œuvre de l’aveuglement par les chercheurs et les participants aux études [17,18,19, 22,23,24,25,26]Pour l’évaluation en aveugle des résultats, une seule étude [19] Les résultats ont été mesurés par des évaluateurs qui n’avaient pas connaissance de l’étude. Pour l’évaluation des données de résultats incomplètes, cinq études [17,18,19, 24, 25] n’ont pas signalé les participants perdus de vue ni les raisons du retrait des participants de l’étude, et des mesures correspondantes ont été prises. En ce qui concerne l’évaluation des rapports sélectifs, le risque de biais dans deux études [19, 26] n’était pas clair, alors que le risque dans six études [17, 18, 22,23,24,25] était relativement faible. Parmi les autres éléments à risque de biais, quatre études [17,18,19, 25] présentaient un risque de biais plus faible et quatre études [22,23,24, 26] Les risques de biais signalés sont peu clairs. L’inclusion des résultats en ce qui concerne l’évaluation de la qualité de la littérature est présentée en détail dans la Fig. 2.

Fig. 2 Évaluation de la qualité de la littérature incluse : (un) Résumé ROB. (b) Graphique ROB

Analyse des résultats

Tailles d’effet combinées

Après avoir fusionné les huit études incluses [17,18,19, 22,23,24,25,26]une méta-analyse a été réalisée. S’il y avait plusieurs temps d’intervention dans l’étude, le plus long était sélectionné. S’il y avait différents outils de mesure pour les indicateurs de résultats, l’étude avec le score MoCA a été sélectionnée. En raison de la forte hétérogénéité (I2= 69%, P= 0,002), un modèle à effets aléatoires a été utilisé pour l’analyse et les résultats ont montré que l’exercice pouvait améliorer de manière significative la fonction cognitive des patients âgés atteints de diabète, avec une différence statistiquement significative [SMD = 0.79, 95% CI (0.64, 0.94), P 3. Sensitivity analysis showed that after excluding the studies by Wei et al. [24] et Tawatchai et al. [18]l’hétérogénéité a diminué (I2= 19%, P= 0,29), et la taille de l’effet combiné n’a pas changé de manière significative. Une méta-analyse a montré que l’intervention d’exercice pouvait améliorer la fonction cognitive des patients âgés atteints de diabète, avec une différence statistiquement significative [SMD = 0.65, 95% CI (0.48, 0.82), P 4. Through an in-depth analysis of the literature, it was found that the study by Wei et al. [24] avaient une intervention d’exercice d’intensité plus faible, une durée d’intervention plus courte (3 mois) et une semaine d’entraînement adaptatif. Dans l’étude de Ploydang et al. [18]les participants ont d’abord été stratifiés par sexe, âge et score MoCA, puis regroupés à l’aide d’un échantillonnage aléatoire simple, ce qui peut être la raison de la grande hétérogénéité entre les groupes.

Fig. 3 Effet de l’exercice physique sur la fonction cognitive chez les patients âgés atteints de diabète de type 2

Fig. 4 Effet de l’intervention d’exercice sur la fonction cognitive chez les patients âgés atteints de diabète sucré de type 2 après avoir éliminé la littérature

Analyse de sous-groupes basée sur différents outils de mesure

Selon les différents outils de mesure des résultats, les études incluses ont été divisées en deux sous-groupes : MoCA et MMSE. Sept études [17,18,19, 22,23,24, 26] ont été inclus dans le groupe MoCA, avec 694 patients, et le modèle à effets aléatoires a été utilisé dans ce groupe (I2= 88%, PP 17,18,19, 22, 25]ont été inclus dans le groupe MMSE, avec 335 patients au total, et ce groupe a également été analysé à l’aide du modèle à effets aléatoires (I2= 84%, P2 = 84 %, DM = 1,81, IC à 95 % (0,71, 2,90), P= 0,001]. La raison de la forte hétérogénéité de l’analyse peut être la diversité des méthodes d’intervention en matière d’exercice incluses dans la littérature, ainsi que les différences dans le temps d’intervention et la fréquence des exercices.

Analyse de sous-groupes basée sur différents temps d’intervention

Selon les différentes durées d’intervention, une analyse de sous-groupe a été réalisée et les études ont été divisées en trois sous-groupes : 3 mois, 6 mois et plus de 6 mois après l’intervention. Selon l’analyse du modèle à effets fixes, les résultats ont montré que toutes les études avec des durées d’intervention de 3 mois [18, 23, 24, 26] [I2 = 50%, MD = 3.14, 95% CI (2.50, 3.78), P 19, 22, 23] [I2 = 14%, SMD = 0.32, 95% CI (0.12, 0.52), P = 0.002]et plus de 6 mois [17, 19, 22, 23, 25] [I2 = 32%, SMD = 0.21, 95% CI (0.45, 0.81), P 2).

Table 2 Summary of subgroup meta-analyses

Subgroup analysis based on different forms of exercise

Subgroup analysis was performed based on the form of movement (single form or multiple forms). The single exercise group included 382 patients from four studies [18, 19, 23, 25]. Les résultats obtenus à l’aide d’une analyse de modèle à effets aléatoires (I2= 59%, P[P = 0,06]. L’hétérogénéité de notre analyse était relativement élevée, ce qui peut être lié aux différents types d’exercices dans l’étude (exercices aérobiques, entraînement de résistance, etc.). Les fréquences d’exercice dans les quatre études différaient également, les fréquences les plus élevées et les plus basses différant de près de deux fois, et les durées d’intervention les plus longues et les plus courtes différant de près de trois fois. Ces facteurs peuvent également avoir contribué à la forte hétérogénéité. Au total, 365 patients ont été inclus dans quatre études [17, 22, 24, 26] et analysé selon le modèle à effets aléatoires (I2= 78%, P= 0,0003). Les résultats ont montré qu’une intervention d’exercice diversifiée pouvait améliorer la fonction cognitive chez les patients âgés atteints de DT2[SMD=086ICà95%(039133)[SMD = 08695%CI(039133)P

Analyse de sensibilité et biais de publication

Après avoir exclu les études incluses une par une en fonction des différents groupes d’outils de mesure, des différents groupes de durée de suivi et des différents groupes de modes d’exercice, aucun changement significatif n’a été observé dans la taille de l’effet combiné et les résultats étaient relativement robustes. De plus, en observant le graphique en entonnoir inclus dans l’étude de méta-analyse, les résultats ont montré qu’il n’y avait pas d’asymétrie significative dans le graphique en entonnoir et que la possibilité de biais de publication était relativement faible, comme le montre la figure 5.