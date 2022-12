Meta accusé d’avoir permis des publications haineuses sur le conflit en Éthiopie dans le cadre d’un procès | Nouvelles du monde

Meta a été accusé d’avoir permis aux publications violentes et haineuses d’Éthiopie de prospérer sur Facebook dans le cadre d’un nouveau procès.

Déposée au Kenya, la poursuite affirme que les actions du géant des médias sociaux ont enflammé la guerre civile du pays entre le gouvernement et les forces rebelles de la région du nord du Tigré, qui a vu des milliers de personnes tuées et des millions déplacées.

Il a été porté contre Métapropriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, par deux chercheurs éthiopiens et le groupe kényan de défense des droits Katiba Institute.

Ils ont fait valoir que le système de recommandations de Facebook amplifiait les messages violents dans Ethiopiedont plusieurs qui ont précédé le meurtre d’Abrham Mearag, le père de l’un des chercheurs.

Le procès décrivait des messages Facebook publiés en octobre 2021 qui utilisaient des insultes ethniques pour faire référence à M. Meareg, partageaient son adresse et appelaient à sa mort.

M. Mearag les a signalés à Facebook à l’époque, mais la société a refusé de les supprimer rapidement ou dans certains cas.

cas du tout, selon le procès.

Meta a également été accusé de ne pas avoir exercé une diligence raisonnable dans la formation de ses algorithmes pour identifier les

postes et à embaucher du personnel pour surveiller le contenu des langues couvertes à Nairobi.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:52

Algorithmes et méfaits des réseaux sociaux



Qu’est-ce que Meta a à dire sur les revendications?

La société a déclaré que les discours de haine et l’incitation à la violence étaient contraires aux règles de Facebook et d’Instagram.

“Nous investissons massivement dans les équipes et la technologie pour nous aider à trouver et à supprimer ce contenu”, a déclaré la porte-parole de Meta, Erin McPike.

Il a ajouté : “Nous employons du personnel possédant des connaissances et une expertise locales et continuons à développer nos capacités pour détecter les contenus en infraction dans les langues les plus parlées en Éthiopie”.

Lire la suite:

La course au métaverse

Les sites en ligne visés par la loi phare

Facebook poursuivi en justice pour “arnaques de publicités cryptographiques de célébrités”

Les plaignants demandent au tribunal d’ordonner à Meta de prendre des mesures d’urgence pour rétrograder les contenus violents, augmenter la modération

personnel à Nairobi et créer des fonds de restitution d’environ 2 milliards de dollars (1,6 milliard de livres sterling) pour les victimes de violences incitées sur Facebook.

L’affaire fait écho aux accusations auxquelles Meta est confrontée depuis des années concernant des atrocités attisées sur ses plateformes, notamment en

Birmanie, Sri Lanka, Indonésie et Cambodge.

L’année dernière, le conseil de surveillance indépendant de l’entreprise a recommandé un examen de la manière dont Facebook et Instagram ont été utilisés pour diffuser des contenus qui augmentent le risque de violence en Éthiopie.